Бывший депутат заксобрания возглавил совет ветеранов ЕАО

Бывший депутат заксобрания ЕАО, помощник областного военкома Григорий Эстрин возглавил региональный совет ветеранов. Пленум организации единогласно поддержал это решение.

Эстрин рассказал о своих планах на посту главы совета, сообщает ИА EAOMedia . Он намерен уделить внимание решению актуальных проблем: организации процесса получения звания «Ветеран труда», социальной защите ветеранов и решению их проблем. Кроме того совет ведет подготовку к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Прежний председатель совета ветеранов Валерий Губчик скончался в декабре прошлого года. Он возглавлял общественную организацию на протяжении почти 15 лет.