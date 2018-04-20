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Бывший депутат заксобрания возглавил совет ветеранов ЕАО
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Бывший депутат заксобрания возглавил совет ветеранов ЕАО 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Бывший депутат заксобрания ЕАО, помощник областного военкома Григорий Эстрин возглавил региональный совет ветеранов. Пленум организации единогласно поддержал это решение.
Эстрин рассказал о своих планах на посту главы совета, сообщает ИА EAOMedia. Он намерен уделить внимание решению актуальных проблем: организации процесса получения звания «Ветеран труда», социальной защите ветеранов и решению их проблем. Кроме того совет ведет подготовку к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Прежний председатель совета ветеранов Валерий Губчик скончался в декабре прошлого года. Он возглавлял общественную организацию на протяжении почти 15 лет.
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