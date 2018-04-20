Как сложилась бы судьба России, если бы не было Петра I

Без Петра I сложно представить историю России не только XVIII, но и последующих столетий. Тем не менее, если бы в силу непреодолимых обстоятельств он не смог управлять страной, по какому пути пошла бы Россия?

Династические хитросплетения

Известно, что Петр Алексеевич был третьим по счету престолонаследником после старших братьев Федора и Ивана. Федора подвело здоровье: он умер в 1682 году, процарствовав 6 лет. Однако у Петра был еще один конкурент — сына Федора, Илья. Именно он по закону имел первоочередное право на престол, и только смерть младенца освободила дорогу двум оставшимся братьям Федора.

Петр занял московский трон в 1682 году, выступив соправителем Ивана. Но фактически страной правили влиятельные семьи их матерей: до 1689 года — Милославские (Мария Милославская — мать Ивана), а с 1689 года — Нарышкины ( Наталья Нарышкина — мать Петра).

Клан Милославских представляла еще одна претендентка на престол — дочь Алексея Михайловича царевна Софья, правда, при наличии наследников мужского пола, не имевшая на него шансов. Захватив власть в результате Стрелецкого бунта в 1682 году, она в качестве регентши малолетних братьев управляла государством вплоть до 1689 года.

Только после низложения Софьи в 1689 году и смерти Ивана в 1696 году Петр, наконец, стал единовластным правителем Руси. Не будь этой сложной цепочки обстоятельств — не видать Петру трона, а его потомкам — петровской России. Однако позволим себе представить, какая бы могла быть наша страна без Петра?

«Польская Русь»

За свои шесть лет царствования Федор Алексеевич хоть и не успел довести начатые нововведения до конца, но все же задал отчетливое направление, по которому развивалась бы страна. В 1678 году он провел общую перепись населения. О ее важности свидетельствует тот факт, что Петр отменил результаты переписи 1710 года, приказав собирать подать по книгам 1678 года. Впрочем, и прямое налогообложение, введенное Федором, которое увеличило податной гнет, было продолжено финансовой реформой Петра.

Федор Алексеевич начал и военную реформу, в частности, отменил местничество и ликвидировал разрядные книги, которые обеспечивали положение знати, и парализовали функционирование армии. Этим был нанесен серьезный удар по боярству: теперь продвижение по службе зависело не от происхождения, а от личных качеств.

Кроме того, при государе Федоре получили новое развитие полки иноземного строя. Какие выводы? Правление Федора III во многом предвосхитило идеи Петра I. Можно предположить, что проживи Федор на двадцать лет больше, и мы бы еще при нем увидели падение боярства и армию европейского образца.

Впрочем, есть и различия. С 1676 по 1681 год Федор Алексеевич вел войну против Османской империи и Крымского ханства. По заключенному 13 января 1681 года Бахчисарайскому миру Россия присоединяла себе левобережную Украину и Киев с окрестностями.

Именно Турцию , а не Швецию Федор III считал основным своим противником. Не исключено, что с ним мы могли выйти к Черному морю, умерив свою воинственность на Западе. Федор Алексеевич слыл полонофилом и прививал любовь придворных ко всему польскому: языку, обычаям, нарядам, танцам. «Польская Русь» Федора Алексеевича заметно бы отличалась от немецко-голландской России Петра.

А вот судьбы старообрядцев при Федоре III могли сложиться весьма печально. Если Петр фактически разрешил раскольникам полулегальное существование, то Федор устраивал им репрессии. Именно на его совести гибель протопопа Аввакума.

К Черному морю

Можно допустить вариант, при котором регентша Софья Алексеевна стала бы полноправной правительницей страны. Вольтер писал о ней так: «Она имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с приятной наружностью соединяла множество талантов; они были омрачены только её честолюбием».

Следуя своему честолюбию, царица наверняка бы продолжила борьбу с расколом: Её «12 статей», определявших степень наказания для староверов, были бы только началом масштабных репрессий. «Вечный мир» с Польшей , заключенный Софьей в 1686 году, означал бы длительный союз со своим грозным соседом и возможно использование его в целях сдерживания Швеции.

Не оставила бы царевна в покое и крымских татар. Именно при ее регентстве были организованы Крымские походы Василия Голицына , которые хоть и не принесли очевидных дивидендов, но все же укрепили авторитет России.

Впрочем, добейся она своего и заключи соглашение со «Священной Лигой», возможно, этот альянс европейских держав против Оттоманской империи просуществовал бы дольше и принес бы России свои плоды в Крыму и на Черноморском побережье еще в начале XVIII столетия.

Царю Ивану быть

Если бы Петр не возглавил Россию, то очевидно не было бы злополучного «закона о престолонаследии», который отменял традицию передавать трон только прямым потомкам и вверял судьбу престола воле или прихоти монарха. В альтернативной истории Россия не знала бы серии дворцовых переворотов, стоивших жизни монархам и наследникам, а также повлиявших на политическое устройство государства. Возможно, не было бы у нас распоясавшейся гвардии и всесильных фаворитов.

При сохранении закона о престолонаследии после Ивана V место монарха бы заняла его старшая дочь Екатерина. Предположим, она все равно вышла бы замуж за Карла Леопольда Мекленбург-Шверинского: тогда престол перешел бы их дочери Анне Леопольдовне, а за ней — ее сыну Ивану VI, убитому в реальной истории при попытке освобождения из заточения.

Без Петра и Россия не та Журналистка Юлия Латынина уверена, что без Петра I не было бы и Российской империи, по крайней мере, в таком виде, в каком она сформировалась в XVIII-XIX столетиях. А что могло быть? Латынина отвечает: образовались бы еще две крупные державы: одна с центром в Киеве, другая со столицей в Варшаве . У Московского царства, «бестолкового и архаичного», подчинить эти территории со стрелецким войском не было бы никаких шансов, — резюмирует журналистка.

Согласно мнению большинства исследователей, Россия без Петра I безнадежно отстала бы от развитых европейских стран, последовав примеру Японии Китая — то есть, войдя в число мировых лидеров только к XX веку.

Автор серии книг по экономической истории России Юрий Кузовков обращает внимание на то, что после победы в 1709 году над шведами на протяжении всего XVIII века в наши территориальные владения никто не вторгался, в чем огромная заслуга Петра. В противном случае, Россия могла не выжить. Именно благодаря Петру I Швеция, которая в начале XVIII века была одной из сильнейших держав Старого Света, так и не превратилась в настоящую империю.