Управляющему МП «Коммунальник» не удалось переложить 234 млн руб. долга банкрота на мэрию Самары

Конкурсному управляющему банкротящегося МП «Коммунальник» Виктору Юдакову не удалось привлечь муниципалитет к субсидиарной ответственности. Городу в лице департамента управления имуществом (ДУИ) грозила выплата 234, 1 млн руб., однако Арбитражный суд Самарской области 13 апреля отказал в удовлетворении иска управляющего, пишет kommersant.ru

В июле 2017 г. Виктор Юдаков обратился в суд с заявлением, в котором просил привлечь муниципалитет к субсидиарной ответственности по долгам «Коммунальника» и взыскать с ДУИ 234,13 млн рублей. Никто из кредиторов банкротящейся компании не смог прокомментировать ситуацию, однако, согласно материалам суда, кредиторы поддержали позицию Юдакова.

Управляющий считает, что муниципалитет, как лицо, контролирующее должника, несет ответственность за прекращение компанией хозяйственной деятельности и ее неспособность рассчитаться с кредиторами. В частности, Юдаков полагает, что МП был нанесен ущерб в результате операций с недвижимостью, в ходе которых город якобы лишил управляющую компанию ликвидных активов.

Из материалов дела следует, что по состоянию на 2012 г. за «Коммунальником» на праве хозяйственного ведения было закреплено 40 объектов недвижимого имущества, 95 единиц автотранспортных средств, 163 единицы движимого имущества и иное имущество. Согласно дополнительным соглашениям у МП за последние несколько лет были изъяты 31 единица недвижимого имущества, 66 единиц автотранспортных средств, 146 единиц движимого имущества и иное имущество. В частности, речь шла о земельных участках и нежилых зданиях в разных районах города.

"Действиями контролирующего должника лица должник был лишен данных активов", — говорится в заявлении конкурсного управляющего. Он полагает, что действия муниципалитета существенно ухудшили финансовое состояние должника и привели его к невозможности ведения финансовой хозяйственной деятельности, из-за чего в результате и сложились долги «Коммунальника» перед кредиторами.

Однако суд не нашел связи между действиями ДУИ и банкротством предприятия и пришел к выводу, что действия департамента не причинили убытков должнику и кредиторам.

"Если из-за действий (бездействия) контролирующего лица, совершенных после появления признаков объективного банкротства, произошло несущественное ухудшение финансового положения должника, такое контролирующее лицо может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков по иным, не связанным с субсидиарной ответственностью основаниям", — говорится в решении суда.

В городской администрации сообщили источнику, что поддерживают решение суда. «Позиция департамента изложена в мотивированном решении суда», — сказали в пресс-службе мэрии. Конкурсный управляющий Виктор Юдаков сообщил, что решение об оспаривании постановления суда пока не принято.

"Я являюсь представителем кредиторов, поэтому, конечно, решение суда, отказывающее в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лицо, не может меня удовлетворять. К сожалению, сегодня мы видим апофеозную защиту бюджетных учреждений, и привлечь муниципалитет сейчас очень сложно. Поэтому мы сейчас оцениваем ситуацию, чтобы принимать решение, как действовать дальше", — сказал Юдаков.

Он также отметил, что не видит других способов по привлечению финансов для удовлетворения требований кредиторов. «Не все кредиторы получат свои деньги. Проблема в том, что у предприятия мало имущества, которое может быть продано, чтобы деньги были направлены на погашение требований», — сказал управляющий.