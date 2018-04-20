Переднеазиатские леопарды из Швеции поднимут популяцию сородичей в Сочи

Шведская делегация высоко оценила условия содержания животных, а также работу российских специалистов Центра восстановления леопарда на Кавказе по содержанию, разведению и подготовке к выпуску в дикую природу переднеазиатских леопардов. Гости остались довольны использованием современных технологий, разработанных и успешно применяемых за десять лет реализации российской программы реинтродукции.

Теперь судьбу совместного проекта об обмене парами больших кошек решит Рабочая группа по Программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В случае его одобрения животные могут быть доставлены в Сочи уже летом 2018 года. Как полагают ученые, приезд шведских леопардов повысит эффективность программы реинтродукции вида на Кавказе: в размножении начнут участвовать особи, которые не являются родственниками кошек, обитающих в центре в Сочи и на воле в Кавказском заповеднике.