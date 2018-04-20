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Переднеазиатские леопарды из Швеции поднимут популяцию сородичей в Сочи
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Переднеазиатские леопарды из Швеции поднимут популяцию сородичей в Сочи 

АиФ — Юг 20 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Шведская делегация высоко оценила условия содержания животных, а также работу российских специалистов Центра восстановления леопарда на Кавказе по содержанию, разведению и подготовке к выпуску в дикую природу переднеазиатских леопардов. Гости остались довольны использованием современных технологий, разработанных и успешно применяемых за десять лет реализации российской программы реинтродукции.
Теперь судьбу совместного проекта об обмене парами больших кошек решит Рабочая группа по Программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. В случае его одобрения животные могут быть доставлены в Сочи уже летом 2018 года. Как полагают ученые, приезд шведских леопардов повысит эффективность программы реинтродукции вида на Кавказе: в размножении начнут участвовать особи, которые не являются родственниками кошек, обитающих в центре в Сочи и на воле в Кавказском заповеднике.
Для обмена отберут пару переднеазиатских леопардов в репродуктивном возрасте, сообщает пресс-служба Минприроды.
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