Катя Жужа избавилась от второго подбородка

На днях экс-ведущая скандального телепроекта «Дом-2», а ныне инста-блогер Катя Жужа продолжает свой путь к красоте и совершенству. В своем микроблоге она призналась фолловерам, что долго была недовольна своим подбородком.

«Сделала процедуру «термолифтинг». Эффект как вы видите сразу же после первой процедуры всего нужно от 3-ех процедур, раз в месяц)))) эффекта хватает год. Но опять же, у каждого все индивидуально но я не верю своим глазам, что у меня ушел мой второй подбородок сразу же» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала теледива свое фото «до» и «после» визита в клинику.