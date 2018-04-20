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Экс-ведущая Дома-2 решилась на новую пластическую операцию
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Экс-ведущая Дома-2 решилась на новую пластическую операцию 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект «Дом-2». Тогда она сообщила, что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Впрочем, истинной причиной ухода Жжуи с телепроекта стала ее ссора с Ксенией Бородиной. Долгое время Ксения и Катя никак не комментировали свои отношения, но позже обменялись взаимными обвинениями и колкостями. Бородина заявила, что Жужа стала ей завидовать.
Сейчас бывшие подруги не общаются, а Катя, в свою очередь, продолжает экспериментировать над своей внешностью. Жужа считает, что нет предела совершенству, поэтому регулярно посещает косметологов и пластических хирургов. Недавно она решила избавиться от второго подбородка. По словам Кати, эффект от инъекции виден почти сразу.
«Вы должны это увидеть! Только что сфоткала, и только что сделала процедуру термолифтинг. Эффект, как вы видите, сразу же после первой процедуры. Всего нужно от трех процедур раз в месяц. Эффекта хватает год. Но опять же, у каждого все индивидуально. Но я не верю своим глазам, что у меня ушел мой второй подбородок сразу же!» — поделилась своей радостью Катя.
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Кроме того, Жужа намерена вновь лечь на хирургический стол — Катя хочет увеличить ягодицы и придать им другую форму. Бывшая ведущая не хочет слишком часто посещать спортзал и добьется идеальной фигуры с помощью пластических операций.
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