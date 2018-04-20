Экс-ведущая Дома-2 решилась на новую пластическую операцию

В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект «Дом-2». Тогда она сообщила, что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Впрочем, истинной причиной ухода Жжуи с телепроекта стала ее ссора с Ксенией Бородиной . Долгое время Ксения и Катя никак не комментировали свои отношения, но позже обменялись взаимными обвинениями и колкостями. Бородина заявила, что Жужа стала ей завидовать.

Сейчас бывшие подруги не общаются, а Катя, в свою очередь, продолжает экспериментировать над своей внешностью. Жужа считает, что нет предела совершенству, поэтому регулярно посещает косметологов и пластических хирургов. Недавно она решила избавиться от второго подбородка. По словам Кати, эффект от инъекции виден почти сразу.

«Вы должны это увидеть! Только что сфоткала, и только что сделала процедуру термолифтинг. Эффект, как вы видите, сразу же после первой процедуры. Всего нужно от трех процедур раз в месяц. Эффекта хватает год. Но опять же, у каждого все индивидуально. Но я не верю своим глазам, что у меня ушел мой второй подбородок сразу же!» — поделилась своей радостью Катя.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1760843786521727838_223469204"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Кроме того, Жужа намерена вновь лечь на хирургический стол — Катя хочет увеличить ягодицы и придать им другую форму. Бывшая ведущая не хочет слишком часто посещать спортзал и добьется идеальной фигуры с помощью пластических операций.