Позади онкодиспансера сделают красивый парк: фото проекта

Рядом со зданием онкодиспансера на ул. Нижняя дебря, 19 сделают парк для пациентов, узнал KOSTROMA.TODAY. Уже разработан эскиз и сделана часть работ. В парке предполагается размещение площадок отдыха, там будут беседка, прогулочные зоны и фонтан, посадят деревья и цветы. Эскизный проект парка сделали студенты сельхозакадемии.

Сейчас на этом месте уже срубили аварийные деревья, провели субботник, изготовили скамейки.

Отметим, что в 1913 г., когда здание диспансера было построено, рядом был сквер: на склонах холма разбили цветники и сделали фонтан. Но потом все пришло в упадок.