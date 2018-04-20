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Позади онкодиспансера сделают красивый парк: фото проекта
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Позади онкодиспансера сделают красивый парк: фото проекта 

Kostroma.Today 22 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Рядом со зданием онкодиспансера на ул. Нижняя дебря, 19 сделают парк для пациентов, узнал KOSTROMA.TODAY. Уже разработан эскиз и сделана часть работ. В парке предполагается размещение площадок отдыха, там будут беседка, прогулочные зоны и фонтан, посадят деревья и цветы. Эскизный проект парка сделали студенты сельхозакадемии.
Сейчас на этом месте уже срубили аварийные деревья, провели субботник, изготовили скамейки.
Отметим, что в 1913 г., когда здание диспансера было построено, рядом был сквер: на склонах холма разбили цветники и сделали фонтан. Но потом все пришло в упадок.
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