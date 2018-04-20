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Специалисты рассказали о загрязнении почвы ртутью
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Специалисты рассказали о загрязнении почвы ртутью 

АиФ — Алтай 23 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Загрязнение почв ртутью определяется функционированием промышленных предприятий, в технологических циклах которых используется ртуть (например, цветная металлургия).
Также источниками загрязнения служат энергетические предприятия и транспорт, сжигающие горючие ископаемые; горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, особенно ртуть— и золотодобывающие отрасли; вышедшие из строя измерительные приборы; применение ртутьсодержащих фунгицидов; использование сточных вод в целях орошения и разработка месторождений ртути.
Накопление ртути в окружающей среде связывают с применением соединений ртути в сельском хозяйстве вследствие внесения огромных количеств минеральных удобрений и ядохимикатов, вследствие чего происходит загрязнение посевных территорий. Известно, что в составе некоторых ядохимикатов содержится ртуть. В  настоящее время соединения ртути в большинстве стран используются практически только в качестве протравителей семян. Наиболее широкое применение получили различные соли метилртути, этилртути, метоксиэтилртути и фенилртути.
В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся необходимые исследования почв и грунтов различных типов на определение содержания ртути методом термического разложения с последующим атомно-абсорбционным анализом.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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