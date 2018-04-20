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Граждане США не смогут работать в России
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Граждане США не смогут работать в России 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство может ввести запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов из списка, который составит Правительство.
Кроме того, может появиться запрет брать на работу граждан США в качестве высококвалифицированных специалистов, а по решению Правительства прекратиться международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отраслях. Появится «чёрный список» граждан США, которым запретят въезд на территорию нашей страны.
Эти предложения в законопроект Госдумы «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» депутаты, представители делового, научного сообщества и эксперты обсудят 20 апреля.
Соавторами проекта стали 327 членов Государственной Думы. Глава палаты Вячеслав Володин ранее заявил, что рамках обсуждения внесённого законопроекта необходимо провести большую работу с экспертным сообществом.
«Для обсуждения мы пригласили председателей профильных комитетов Госдумы, представителей деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов», — сказал спикер.
Первое чтение инициативы намечено на 15 мая.
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