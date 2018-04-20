Граждане США не смогут работать в России

Правительство может ввести запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов из списка, который составит Правительство.

Кроме того, может появиться запрет брать на работу граждан США в качестве высококвалифицированных специалистов, а по решению Правительства прекратиться международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отраслях. Появится «чёрный список» граждан США, которым запретят въезд на территорию нашей страны.

Эти предложения в законопроект Госдумы «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» депутаты, представители делового, научного сообщества и эксперты обсудят 20 апреля.

Соавторами проекта стали 327 членов Государственной Думы. Глава палаты Вячеслав Володин ранее заявил, что рамках обсуждения внесённого законопроекта необходимо провести большую работу с экспертным сообществом.

«Для обсуждения мы пригласили председателей профильных комитетов Госдумы, представителей деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов», — сказал спикер.

Первое чтение инициативы намечено на 15 мая.