Молодой папа: Сергей Лазарев представил шоу, посвященное сыну 

Филипп Киркоров одним из первых приехал на концерт

— С Сережей я частенько вижусь, в последний раз встречались 1-го апреля у него на дне рождении, поверьте, по московским меркам — это действительно часто, — поделилась Кудрявцева. — Сегодня я пришла его поддержать, потому что знаю, он вкладывает всю душу и все средства в свои шоу. Уверена, это будет что-то невероятное.

Сюрпризы начались с первой песни, ею стала композиция You Are the Only One, с которой певец победил в зрительском голосовании на конкурсе «Евровидение-2016». Сначала на сцену вышел балет, а затем на экранах появилась заставка сериала The Young Pope, точнее видеоряд был безумно похож, вот только вместо Джуда Лоу в образе Папы римского предстал Сергей Лазарев. И в этот момент сам певец начал спускаться из-под купола «Олимпийского» облаченный в красную кардинальскую мантию. Увидеть артиста в таком необычном образе никто не ожидал.