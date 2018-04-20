Молодой папа: Сергей Лазарев представил шоу, посвященное сыну

Москве прошла премьера новой концертной программы N-tour.

Еще за час до концерта у стен «Олимпийского» начала выстраиваться очередь из поклонников. Те, кто пришли пораньше не упустили свой шанс и смогли посмотреть на звездных гостей, которые в этот вечер приехали поддержать Лазарева . Одной из первых появилась Яна Рудковская , следом за ней приехал Филипп Киркоров . Поп-король отметил, что таких артистов, как Сергей, которые собирают полные залы настоящих зрителей, сегодня все меньше, есть богатые люди способные арендовать любую площадку, но билеты на их выступления раздают бесплатно, а когда к тебе идут чтобы слушать — это счастье и у Сергея оно есть.

Филипп Киркоров одним из первых приехал на концерт

— С Сережей я частенько вижусь, в последний раз встречались 1-го апреля у него на дне рождении, поверьте, по московским меркам — это действительно часто, — поделилась Кудрявцева. — Сегодня я пришла его поддержать, потому что знаю, он вкладывает всю душу и все средства в свои шоу. Уверена, это будет что-то невероятное.

Сюрпризы начались с первой песни, ею стала композиция You Are the Only One, с которой певец победил в зрительском голосовании на конкурсе «Евровидение-2016». Сначала на сцену вышел балет, а затем на экранах появилась заставка сериала The Young Pope, точнее видеоряд был безумно похож, вот только вместо Джуда Лоу в образе Папы римского предстал Сергей Лазарев. И в этот момент сам певец начал спускаться из-под купола «Олимпийского» облаченный в красную кардинальскую мантию. Увидеть артиста в таком необычном образе никто не ожидал.

— Когда я продумывал свое новое шоу, у меня было много мыслей, связанных со словами папа, отец, сын, ведь N-tour посвящен моему Никите, — рассказал Лазарев Wday.ru . — И вдруг родилось сочетание — молодой папа. Как раз тогда я посмотрел сериал с Джудом Лоу с одноименным названием, и как-то все вместе сошлось. Я решил, что одним из образов в шоу будет именно этот образ, он с одной стороны олицетворяет отца, а с другой — духовного наставника.

Перевоплощался Лазарев в этот вечер с молниеносной скоростью: из Папы римского в жизнерадостного героя эпохи великого Гэтсби, затем взлетел над сценой на полотнах с песней «Вдребезги», а буквально через минуту уже управлял мотоциклом в красной косухе. Самой проникновенной композицией концерта стал хит «В эпицентре», во время которого на трех огромных экранах пошло слайд-шоу из фотографий певца с сыном Никитой. Последний кадр — лист бумаги со словом «папа», написанным детским подчерком растрогал зрителей до слез… Но уже через несколько минут весь зал танцевал вместе с Сергеем под Lucky Stranger.

Первыми новое шоу Лазарева увидели поклонники из Минска , затем из Питера, откуда все пятнадцать фур с оборудованием и декорациями общим весом более пятидесяти тонн переместились в Москву и вскоре отправятся в Ульяновск , Нижний Новгород, Саранск и другие города России

Певец признался, что первые два выступления были настолько энергозатратными, что он похудел на пять с половиной килограммов.

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