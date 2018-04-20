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«Сняли за минуту до закрытия»: полиция нашла подростков, «прикуривших» в магнитогорском храме
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«Сняли за минуту до закрытия»: полиция нашла подростков, «прикуривших» в магнитогорском храме 

74.ru 28 минут назад
Фото: 74.ru
Полиция нашла магнитогорских подростков, которые сделали провокационные фото с сигаретой в Свято-Вознесенском соборе. Пока решается, квалифицировать ли их поступок как уголовное преступление или как административное правонарушение. В Магнитогорской епархии их поступок считают оскорбительным для верующих. Но будут ли представители РПЦ настаивать на привлечении школьников к ответственности, пока не решили.
— Личности молодых людей установлены. Проводится дальнейший необходимый комплекс мероприятий, — подтвердили 74.ru в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данным 74.ru, пока речь идёт только о 14-летней школьнице, которая позировала с сигаретой у церковного подсвечника в храме. Сейчас решается, будут ли её привлекать за хулиганство, или ей предстоит ответить за оскорбление чувств верующих. В последнем случае восьмикласснице может грозить наказание от штрафа в несколько сотен тысяч рублей до года лишения свободы.
Школьница ночью 19 апреля опубликовала в Instagram фотографии, сделанные в кафедральном соборе Магнитогорской епархии. Снимки случайно увидел житель Магнитогорска и выложил их в одном из сообществ в «Вконтакте». На них компания из трёх девушек и парня изображает нищих возле забора храма и позирует на фоне икон внутри него. Но наибольшее возмущение у пользователей Сети вызвал снимок, на котором девушка демонстрирует, как якобы прикуривает сигарету от церковных свечей.
Школьники сделали фото, когда охранник закрывал храм
Секретарь Магнитогорской епархии иерей Лев Баклицкий назвал поведение детей неприемлемым. Вопрос, будут ли представители храма настаивать на привлечении школьников к ответственности, пока не решён.
— Пока полиция проводит проверку. Внутреннюю проверку проводим и мы, — уточнил отец Лев. — Выяснилось, что во время, когда храм вечером закрывали, пришла группа подростков, среди которых была эта восьмиклассница. Пока охранник ходил выключать свет, они меньше чем за минуту сделали эти фото. Очевидно, что это безобразие, и для верующих, безусловно, оскорбительно. Какой-то идёт тренд, что «хорошими делами прославиться нельзя». И у нас контингент молодеет: сначала взрослые тётки плясали в храме [PussyRiot], потом покемонов ловили, теперь у нас тут прикуривают. Мы надеемся, что это по глупости сделано.
Оказавшаяся в центре скандала школьница рассказала журналистам, что не ожидала такого внимания к себе из-за публикации этих фотографий.
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