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В Челябинске пропал молодой человек на дорогой иномарке
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В Челябинске пропал молодой человек на дорогой иномарке 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
31-летний Александр Петрович Лоськов пропал 11 апреля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Сообщается, что он может находиться в Трехгорном, в Юрюзани, или покинуть пределы этих городов. Александр Лоськов может передвигаться на автомобиле «Лэнд Ровер Дискавери» белого цвета.
Как писала «Русская планета», ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что среднестатистический житель планеты чаще всего беспокоится о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, чем о возможной атаке террористов или автокатастрофе. Так, способами защиты от терактов интересуются лишь семь процентов жителей по всему миру.
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