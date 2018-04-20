Ещё
Кто получит награду Billboard: BTS, Cardi B или Камила Кабелло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто получит награду Billboard: BTS, Cardi B или Камила Кабелло 

Popcake.tv 32 минуты назад
Фото: Popcake.tv
апреля были объявлены номинанты на премию Billboard. Среди лидеров по числу номинаций — Эд Ширан (Ed), Бруно Марс (Bruno) и Кендрик Ламар (Kendrick). Эти парни соревнуются с другими артистами сразу в категориях! В категорию «Лучший артист», куда попали все трое, вошли также Тейлор Свифт (Taylor) и Дрейк (Drake).
В этом году среди номинантов есть всеми любимые BTS. В прошлом году парни стали лауретами премии, и в этот раз у них вновь появился шанс посоревноваться за победу в номинации «Лучший артист социальных сетей». За это звание вместе с ними будут бороться: Джастин Бибер (Justin), Ариана Гранде (Ariana), Деми Ловато (Demi) и Шон Мендес (Shawn). Учитывая невероятную активность АРМИ, у есть все шансы!, -:,. (Photo)
Но если соревнуются лишь за одну статуэтку, имя Карди Би (Cardi) значится сразу в 8 номинациях: «Лучший новый артист», «Лучший арист» (Billboard), «Лучшая певица», «Лучший арист», «Лучший рэп-артист», «Лучшая песня (видео)», «Лучший-артист» и «Лучшая рэп-песня». Как вы думаете, в каких из номинаций у Карди больше шансов на победу?
Кстати, Камила Кабелло (Camila) номинирована в категории вместе с Карди: «Лучший новый артист», «Лучший артист» и «Лучшая певица». А ее хит «Havana», записанный вместе с Young соревнуется за звание «Лучшей коллаборации».
Полный список номинантов можно посмотреть здесь. Церемония вручения пройдет в Лас-Вегасе через месяц, мая. Ну что, делаем ваши ставки, господа!
Popcake.tv: последние новости
Полиция предотвратила нападение на Тейлор Свифт Джастин Бибер приехал в церковь на Lamborghini Стало известно имя новой участницы группы «ВИА Гра»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники826
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США118
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой43
Первый легальный бордель открывается в России325
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение671
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение