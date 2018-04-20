Кто получит награду Billboard: BTS, Cardi B или Камила Кабелло

апреля были объявлены номинанты на премию Billboard. Среди лидеров по числу номинаций — Эд Ширан (Ed), Бруно Марс (Bruno) и Кендрик Ламар (Kendrick). Эти парни соревнуются с другими артистами сразу в категориях! В категорию «Лучший артист», куда попали все трое, вошли также Тейлор Свифт (Taylor) и Дрейк (Drake).

В этом году среди номинантов есть всеми любимые BTS. В прошлом году парни стали лауретами премии, и в этот раз у них вновь появился шанс посоревноваться за победу в номинации «Лучший артист социальных сетей». За это звание вместе с ними будут бороться: Джастин Бибер (Justin), Ариана Гранде (Ariana), Деми Ловато (Demi) и Шон Мендес (Shawn). Учитывая невероятную активность АРМИ, у есть все шансы!, -:,. (Photo)

Но если соревнуются лишь за одну статуэтку, имя Карди Би (Cardi) значится сразу в 8 номинациях: «Лучший новый артист», «Лучший арист» (Billboard), «Лучшая певица», «Лучший арист», «Лучший рэп-артист», «Лучшая песня (видео)», «Лучший-артист» и «Лучшая рэп-песня». Как вы думаете, в каких из номинаций у Карди больше шансов на победу?

Кстати, Камила Кабелло (Camila) номинирована в категории вместе с Карди: «Лучший новый артист», «Лучший артист» и «Лучшая певица». А ее хит «Havana», записанный вместе с Young соревнуется за звание «Лучшей коллаборации».

Полный список номинантов можно посмотреть здесь. Церемония вручения пройдет в Лас-Вегасе через месяц, мая. Ну что, делаем ваши ставки, господа!