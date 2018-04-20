Строительство нового причала в Костроме: его остановили

Новый причал в Костроме пока будет стоять недостроенным, узнал KOSTROMA.TODAY. Подрядчик ждет разрешение на строительство — речь идет о стройке на земле, «водная» часть причала уже почти готова.

«Нам осталось построить настил, отбойное устройство и ограждение», — рассказал корреспонденту KOSTROMA.TODAY генеральный директор ЗАО «Волгарь-1» Владимир КОРНИЛОВ

Но разрешения на строительство на земле пока не получено. Поэтому неопределенное время причал будет стоять в таком виде.

По словам Владимира Корнилова, новый причал будет соответствовать всем современным требованиям. Кстати, он будет принимать только экскурсионные корабли.

По плану этим летом объект уже должен был заработать.

Причал находится на территории между рестораном «Белое солнце» и спасательной станцией.