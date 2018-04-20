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Свердловским депутатам дали почитать законопроект о контрсанкциях
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Свердловским депутатам дали почитать законопроект о контрсанкциях 

Уралинформбюро 50 минут назад
Фото: Уралинформбюро
На рассмотрение депутатов Заксобрания Свердловской области поступил проект закона о контрсанкциях в отношении США и других стран, проявляющих недружественное отношение к России. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Документ в числе прочего предполагает прекращение сотрудничества в атомной, ракетной и авиастроительной отраслях, а также ограничения на поставки определенных промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, программного обеспечения, алкоголя, табака, лекарств. Свердловским народным избранникам предстоит обсудить законопроект и дать на него отзыв.
"Федеральные законодатели ясно дали понять, что ответные санкции должны быть жесткими, но не затрагивать интересов наших граждан и бизнеса, не иметь негативного влияния на российскую экономику и отечественных производителей", — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
Мнение депутатов Госдумы о документе: «Закон года» России родился в США  Особо Бабушкина отметила решение российских властей не запрещать поставки в США титана: «Производственные мощности »ВСМПО-Ависма", которое обеспечивает до 40% потребностей Boeing в титане, находятся в Свердловской области, в Верхней Салде. Это перспективное предприятие, один из флагманов региональной промышленности. Уверена, взаимовыгодные экономические связи должны сохраняться и укрепляться".
Законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США был внесен в Госдуму РФ в конце минувшей недели. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на 15 мая.
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