Свердловским депутатам дали почитать законопроект о контрсанкциях

На рассмотрение депутатов Заксобрания Свердловской области поступил проект закона о контрсанкциях в отношении США и других стран, проявляющих недружественное отношение к России . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ в числе прочего предполагает прекращение сотрудничества в атомной, ракетной и авиастроительной отраслях, а также ограничения на поставки определенных промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, программного обеспечения, алкоголя, табака, лекарств. Свердловским народным избранникам предстоит обсудить законопроект и дать на него отзыв.

"Федеральные законодатели ясно дали понять, что ответные санкции должны быть жесткими, но не затрагивать интересов наших граждан и бизнеса, не иметь негативного влияния на российскую экономику и отечественных производителей", — пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина

Мнение депутатов Госдумы о документе: «Закон года» России родился в США Особо Бабушкина отметила решение российских властей не запрещать поставки в США титана: «Производственные мощности »ВСМПО-Ависма" , которое обеспечивает до 40% потребностей Boeing в титане, находятся в Свердловской области, в Верхней Салде. Это перспективное предприятие, один из флагманов региональной промышленности. Уверена, взаимовыгодные экономические связи должны сохраняться и укрепляться".

Законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США был внесен в Госдуму РФ в конце минувшей недели. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на 15 мая.