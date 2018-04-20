Госпошлину за выдачу загранпаспорта увеличат на полторы тысячи

Этим же документом предлагается установить размер пошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе в размере 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета». А за выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — 3 тысячи рублей.

По оценке кабмина, увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Напомним, что срок выдачи загранпаспорта по месту пребывания сократился с четырех до трех месяцев. При этом срок выдачи паспорта по месту регистрации по-прежнему не должен превышать более одного месяца.