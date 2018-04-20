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Иван Кононенко: любите Салехард? Помогите материально!
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Иван Кононенко: любите Салехард? Помогите материально! 

Красный Север 36 минут назад
Фото: Красный Север
Мэр Салехарда Иван Кононенко попросил у ямальских депутатов помощи в решении актуальных проблем города.
19 апреля на заседании окружного парламента градоначальник подробно доложил законодателям о социально-экономическом развитии муниципалитета. Он напомнил, что Салехард — старейший город Ямала, где еще недавно все дома и тротуары были деревянными. Сейчас в столице округа строят новые современные здания, но старые деревяшки ежегодно ветшают и становятся для муниципальных властей проблемой номер один.
— Построив новое жилье и переселив в него людей, мы уйдем от многих затрат. Мы избавимся от септиков, создадим людям нормальные условия, наш город приобретет вид, который соответствует окружной столице, — заявил Иван Кононенко. — Северяне достойны большего, чем жить с печным отоплением и иметь «удобства» на улице.
Вторая проблема — это две деревянные школы, построенные еще в шестидесятых годах прошлого столетия. Строительство новых школ — острая необходимость, но без помощи окружных властей, по словам градоначальника, задачу не решить. Мэр города также обратил внимание депутатов, что в Салехарде самая большая очередь детей в детсады. В последние годы в городе построены новые современные садики, но вопрос по-прежнему стоит остро.
Актуальна проблема и капремонта дорог. В этом году округ выделил значительные средства на эти цели, и мэр пообещал к осени удивить салехардцев, вернувшихся из отпусков.
— Иван Леонидович поставил перед нами конкретные задачи, которые надо решить. Отмечу, что вопросы, которые задают депутатам салехардцы, аналогичные тем, о которых сегодня шла речь. Мы понимаем, как они важны для жителей столицы, возьмем себе это на заметку, и попробуем действовать совместно, — прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.
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