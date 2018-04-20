Торговцев контрафактным алкоголем накажут рублем

19 апреля сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы начали проверки столичных магазинов на наличие контрафактной алкогольной продукции. В первом рейде принял участие и корреспондент «ВМ».

Проверки магазинов на соблюдение законодательства при продаже алкоголя проводятся департаментом в преддверии всех крупных праздников, в том числе первомайских. В эти дни отмечается увеличение спроса на крепкие напитки, вместе с тем повышаются риски, связанные с приобретением поддельного алкоголя, опасного для жизни и здоровья человека. В результате четырех рейдов, проведенных накануне 23 февраля, было проверено 38 торговых объектов, изъято 2,5 тысячи единиц контрафактной алкогольной продукции.

— Сегодня мы проверим три адреса. В первую очередь нас интересуют магазины, которые продают алкоголь без лицензии. Индивидуальные предприниматели по закону не имеют на это права, — рассказал по дороге сотрудник Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Андрей Смирнов (имя и фамилия изменены. — «ВМ»). — Сам факт продажи уже является нарушением, но при этом, как показывает прошлая практика, спиртное может оказаться еще и поддельным. Поводом для проверок также могут стать жалобы жителей, заметивших, к примеру, что алкогольная продукция продавалась несовершеннолетним или была реализована после 23:00 Именно в такие неблагополучные, по сведениям проверяющих, продуктовые магазины в Северо-Восточном округе Москвы и отправилась 19 апреля инспекция. Некоторые из этих точек уже были прежде замечены в незаконной продаже крепкого спиртного.

Проверка проходила с участием «контрольного покупателя», который заходил в магазин, пробуя купить там спиртное. В одном из магазинов были выявлены нарушения. «Покупателю» продали 100-граммовую стопку водки за 90 рублей.

Электронная проверка штрих-кода показала, что это не контрафакт, хотя стопка и была приобретена не у производителя, а в одном из магазинов Тамбовской области . Но главное, что продавать ее, как и любой другой крепкий алкоголь индивидуальный предприниматель не имел права. По закону он должен был оформить свою фирму как Общество с ограниченной ответственностью (ООО) и получить лицензию. Однако в его продуктовом магазине пять полок оказались заставлены разными видами водки, вина, коньяка и виски. В подсобке оказалось еще несколько ящиков со спиртным.

— Вся продукция изымается до решения суда, — говорит сотрудница полиции Инна Нестерова (имя и фамилия изменены. — «ВМ»), заполняя протокол. — На нарушителя будет наложено административное взыскание — штраф от 30 тысяч рублей. Рейды продолжатся. Всего до 1 мая будут проверены два десятка торговых точек.

— Сообщить о торговле некачественным или нелегальным алкоголем горожане могут в полицию и Управление Роспотребнадзора по городу Москве. Проверить, есть ли у магазина лицензия на продажу алкоголя, можно и самостоятельно на портале открытых данных, — напоминают в пресс-службе департамента.

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