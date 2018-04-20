Шансы стремятся к нулю. Белый дом вновь заговорил об улучшении отношений с РФ

В Белом доме озвучили России условие для восстановления отношений. Во время переговоров с послом РФ в США советник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что странам нужно обсудить вмешательство Москвы в выборы 2016 года, ситуацию в Сирии , на Украине и применение химического оружия в Великобритании . При этом в Вашингтоне подчеркнули, что хорошие отношения нужны не только США, но и России, сообщает RT.

РАН : Желанию Трампа «поладить» с Россией мешает американская реальность На этом фоне отношения между США и Россией продолжают обостряться. Если в марте в Соединённые Штаты не смогли въехать дипломаты из РФ, так как не получили аккредитацию, то 19 апреля стало известно, что в Нью-Йорк не смогут вылететь два члена труппы Большого театра — прима-балерина Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси. Вечером же министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что под угрозой оказалось авиасообщение между странами из-за проблем пилотов с получением разрешений на въезд в США, сообщает «Свободная Пресса».

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — заявил Лавров.

«Конфронтация настолько серьезная между США и Россией, что она утрамбована в нормативную базу США. Сохранять всю эту нормативную базу и одновременно поладить — это противоречащие друг другу явления», — отметил американист.