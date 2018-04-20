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Шансы стремятся к нулю. Белый дом вновь заговорил об улучшении отношений с РФ
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Шансы стремятся к нулю. Белый дом вновь заговорил об улучшении отношений с РФ 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Белом доме озвучили России условие для восстановления отношений. Во время переговоров с послом РФ в США советник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что странам нужно обсудить вмешательство Москвы в выборы 2016 года, ситуацию в Сирии, на Украине и применение химического оружия в Великобритании. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что хорошие отношения нужны не только США, но и России, сообщает RT.
Тем временем министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин рассказал о достижении необходимого эффекта от санкций, введённых в начале апреля против ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. По его словам, это «очень мощный инструмент», который Вашингтон «не боится применять», сообщает Fox News. Однако подробности о том, что включает этот «необходимый эффект» от ограничительных мер, в Минфине не озвучили. В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская во время интервью на Ялтинском международном экономическом форуме заявила, что Соединённые Штаты пытаются надавить на РФ от безысходности, потому что «Россия — великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться», сообщают РИА Новости.
РАН: Желанию Трампа «поладить» с Россией мешает американская реальность На этом фоне отношения между США и Россией продолжают обостряться. Если в марте в Соединённые Штаты не смогли въехать дипломаты из РФ, так как не получили аккредитацию, то 19 апреля стало известно, что в Нью-Йорк не смогут вылететь два члена труппы Большого театра — прима-балерина Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси. Вечером же министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что под угрозой оказалось авиасообщение между странами из-за проблем пилотов с получением разрешений на въезд в США, сообщает «Свободная Пресса».
«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — заявил Лавров.
Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН сообщил, что при нынешней нормативной базе Соединённых Штатов Москве и Вашингтону поладить не получится.
«Конфронтация настолько серьезная между США и Россией, что она утрамбована в нормативную базу США. Сохранять всю эту нормативную базу и одновременно поладить — это противоречащие друг другу явления», — отметил американист.
Напомним, отношения между Россией и США обострились сначала из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ. Позже конфронтация ещё более усугубилась на фоне ситуации в Сирии. Так, Белый дом обвинил правительственные силы президента САР Башара Асада в применении химоружия против мирного населения в Думе. В Минобороны России эту информацию опровергли. Несмотря на это, американский лидер предупредил Россию о том, что по Сирии будет нанесён ракетный удар. Предупреждение было осуществлено в ночь на 14 апреля во время совместной операции Соединённых Штатов, Франции и Великобритании. В Москве ракетный удар резко осудили, пообещав подумать о возобновлении диалога с Дамаском по по поводу поставки ЗРК С-300.
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