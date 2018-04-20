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Усилил охрану жилья и не включал зимой отопление: криптобизнесмен из Шахт рассказал о тонкостях майнинга
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Усилил охрану жилья и не включал зимой отопление: криптобизнесмен из Шахт рассказал о тонкостях майнинга 

161.ru 40 минут назад
Фото: 161.ru
Александр Бражников, в прошлом — дизайнер и сотрудник РЖД, теперь не встает по будильнику, чтобы успеть в офис. 41-летний житель Шахт зарабатывает деньги, не выходя из дома. У мужчины — своя небольшая ферма — (компьютер и видеокарта. — Прим. ред.) по добыче криптовалюты. Пока в его онлайн-кошельке — 0,039 биткойна, что в пересчете равно 287 долларов. Александр верит, что биткойн вот-вот подскочит в цене, и он разбогатеет. Криптоброкер рассказал о 161.ru о том, насколько затратен и рискован этот бизнес, а также о перспективах майнинга в России.
Вложения и прибыль
Майнить биткойны Александр начал в ноябре прошлого года.
— До этого я сменил несколько мест работы: трудился в РЖД, в казначействе, был дизайнером в газете, системным администратором, — говорит мужчина.
А потом шахтинца подкосило здоровье — он получил вторую группу инвалидности, и стандартный рабочий график стал для него проблемой. Александру пришлось отказаться от работы, и он задумался: «Как прожить на социальное пособие в девять тысяч рублей?».
— Тогда-то я захотел купить немного криптовалюты и ждать ее роста в цене. Но потом решил зарабатывать на майнинге сам, — рассказывает Александр.
В бизнес мужчина вложил 63 тысячи рублей — именно столько стоила хорошая видеокарта.
— Компьютер у меня уже был. Кстати, для майнинга ноутбук не подходит, он не может работать круглосуточно и просто сгорит, — говорит шахтинец.
Александр уверяет, что майнить легко, и для этого не надо быть программистом.
— Главное — знать, какую программу использовать. У меня NiceHash Miner. Машина сама выбирает алгоритм, выгодный по цене, если курс упал, переключается на другой алгоритм. Важно — никогда не выключать компьютер и обеспечить бесперебойный интернет, — говорит Бражников.
Пока доход у шахтинца — невысокий, но стабильный. Самый удачный месяц был в декабре, когда биткойн стоил 20 тысяч долларов. Тогда Александр заработал 12 тысяч рублей (что для одной видеокарты неплохой показатель). А потом биткойн начал дешеветь и сейчас оценивается в восемь тысяч долларов. Но даже при такой динамике мужчина стабильно зарабатывает в среднем три тысячи рублей.
— Я их не обналичиваю. Хотя мама кричит: «Выводи всё в рубли». Жду, когда биткойн начнет расти, — рассказывает Александр.
Так выглядит ферма по добыче биткойнов
О свете и отоплении
Следующая самая большая статье расхода после видеокарты — электричество.
— В среднем в месяц за свет плачу от полутора тысяч рублей. До майнинга электроэнергия обходилась мне в 300 рублей, — говорит Александр.
При этом Александр отмечает, что полторы тысячи за свет при добыче криптовалюты — небольшие деньги. Кто-то платит и по восемь, и по десять тысяч рублей в месяц. Зато зимой можно сэкономить на отоплении.
— Компьютер нагревается до 70 градусов даже несмотря на то, что всё время включен вентилятор. Этой зимой я не пользовался отоплением и в квартире была комфортная температура — 20–22 градуса. Вот летом, конечно, будет жарко, — продолжает шахтинец. — Подумываю на сезон переехать в сельский домик, там прохладнее и свет стоит дешевле, чем в Шахтах.
Александр пока не стремится расширять свою ферму.
— Я, как и все майнеры в России, жду какого-нибудь закона о добыче биткойнов. Пока в законодательстве эта деятельность не упоминается вообще. Но сейчас вроде депутаты будут это как-то узаконивать. Вот только вопрос: «Как?». Я вижу два сценария: либо введут налог на прибыль, либо заставят оформить ИП со всеми вытекающими последствиями. Меня устроил бы первый вариант: заработал — заплатил налог. Не заработал — налог не платишь. Если же скажут делать ИП, то тут будут другие расходы, и мне это невыгодно, придется закрывать ферму. Уйти в подполье не получится — по счетам за свет все равно вычислят, — говорит Александр.
Александр ждет, когда майнинг в России узаконят
Безопасность и майнинг
По словам Александра, биткойн-фермерам следует опасаться хакеров.
— Они взламывают целые биржи, для них тут раздолье. Ведь если хакеры выведут деньги со счета банков, то их начнут искать. А если украдут биткойны, то ловить их никто не будет, — говорит Александр. — У меня, например, как-то из криптовалютного кошелька пропали четыре тысячи рублей.
И, конечно, не стоит забывать и об обычных «домушниках».
— Видеокарты дорогие, всё оборудование — неплохая добыча для воров, — поясняет шахтинец.
Кстати, после того, как хакеры украли деньги, Александр усилил охрану жилья. Перед входной дверью он повесил звонок с секретом. При нажатии кнопки гостя фотографирует скрытая в звонке камера.
— Ну, люблю всякие компьютерные штуки, — подытожил Александр.
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