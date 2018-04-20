Директор АО «Курганфармация» оштрафована на 5 тысяч рублей за нарушение при рассмотрении обращений граждан 

Генерального директора АО «Курганфармация» Евгению Кобызеву оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В надзорный орган обратилась жительница Кургана. Ранее она писала письмо в акционерное общество с вопросом дополнительного лекарственного обеспечения, но не получила ответ.
По итогам проверки прокурором в отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой суд оштрафовал гендиректора на 5000 рублей.