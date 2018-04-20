Экс-директору «Спецавтобазы» заменили «уголовку» на штраф

Железнодорожный районный суд Орла удовлетворил ходатайство подсудимого Владимира Достовалова о прекращении уголовного дела. Экс-руководителю МУП «Спецавтобаза» назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 50 тысяч рублей.

Органами предварительного следствия Достовалов обвинялся в сокрытии денежных средств муниципального предприятия в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Директор договорился с ГУП ОО «Дорожная служба» о прямом перечислении денежных средств, предназначенных МУПу, для расчетов с кредиторами, минуя счета «Спецавтобазы». Такая схема действовала с февраля по май 2017 года. «Спецавтобаза» рассчитывалась с субподрядчиками, покупала ГСМ, запчасти, а претензии налоговой продолжали копиться.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля представитель ИФНС пояснил, что по состоянию на декабрь 2017 года задолженность по налогам и сборам МУП «Спецавтобаза» погашена в полном объеме. Были также допрошены директор службы технического обеспечения администрации, депутат городского совета, новый директор МУПа. Они пояснили, что Владимир Достовалов неоднократно обращался к сити-менеджеру, в горсовет с просьбой о выделении денежных средств для погашения задолженности по налогам, кредиторской задолженности, заработной плате. Кроме того, суду были представлены документы, подтверждающие активное участие Достовалова в выводе МУП «Спецавтобаза» из тяжелой финансовой ситуации. Учитывая все указанное, ходатайство о прекращении уголовного дела было удовлетворено.