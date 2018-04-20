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Между 2003 и 2018 годами: череда лжи продолжается
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Между 2003 и 2018 годами: череда лжи продолжается 

ИноСМИ 39 минут назад
Фото: ИноСМИ
Наблюдение за конфликтами между членами Совета Безопасности ООН в ходе заседаний на прошлой неделе вернуло меня на пятнадцать лет назад. Как будто ничего не изменилось с тех времён и даже делегаты почти те же, что и когда-то, если посмотреть на их внешний вид и поведение. Я даже могу сказать, что не нашел никакой разницы между чернокожей представительницей Соединённых Штатов Кондолизой Райс в 2003 году и их представительницей в настоящее время темнокожей Никки Хейли, ни по образу, ни по содержанию. Как когда-то Райс угрожала миру и буянила в ООН, так и Хейли сегодня сыпет угрозами и пренебрежительно относится к этой организации. Она обвиняет Россию в применении химического оружия в Сирии и препятствовании эффективной работе Совета Безопасности ООН, и самым наглым образом хвастаясь тем, что Соединенные Штаты будут действовать в обход этой организации.
За несколько дней до вторжения в Ирак Совет Безопасности ООН провёл заседание по просьбе Соединенных Штатов, чтобы получить мандат на интервенцию в иракское государство под предлогом того, что оно обладает оружием массового уничтожения, которое угрожает международной безопасности. Это заседание состоялось после неистовой информационной кампании во главе с американскими и европейскими СМИ, организованной по просьбе спецслужб. Они хотели убедить мир в том, что Ирак по-прежнему обладает оружием массового уничтожения, скрывая его от международных инспекторов, что несет угрозу для человечества. И это через 12 лет после того, как американские и международные инспекционные комиссии уничтожили все имевшиеся в Ираке химические и биологические вещества, лаборатории, заводы и даже ракеты дальностью более 50 километров, обыскав каждый сантиметр иракской территории.
Тогда премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил, что Саддам Хусейн все еще обладает химическими и биологическими ракетами, способными добраться до Лондона за 45 минут и уничтожить тысячи граждан. Со своей стороны госсекретарь США Колин Пауэлл в течение 80 минут на огромном экране представлял членам Совета Безопасности и миру снимки грузовых автомобилей и передвижных биологических лабораторий, спрятанных от глаз инспекторов и предназначенных для использования против различных стран мира. В тот момент никто не осмелился обвинить Соединенные Штаты во лжи или подвергнуть сомнению представленную ими информацию, поскольку все считали, что Америка не может предоставить неточную информацию или сфабрикованные и ложные сообщения. Хотя позже, после того, как обнаружилось, что те доклады содержали ложную информацию, Колин Пауэлл заявил, что стыдится ситуации, в которой оказался. Несмотря на то, что Совет Безопасности не давал мандат на вторжение в Ирак США и Великобритания решили действовать независимо от решения этого международного органа и мнения остальной части международного сообщества. К несчастью для Ирака в то время российским президентом был пьяница, который позволил Америке и другим западным странам делать с его страной и миром все, что им заблагорассудится.
В итоге вторжение в Ирак состоялось, погибло полмиллиона иракских граждан, страна была разрушена, и миллионы иракцев были вынуждены покинуть страну. Причиной всего этого стала ложь, что пробудило совесть некоторых международных инспекторов и заставило их признать, что американская разведка использовала их, чтобы продлить процесс инспекции, а также реализовать повестку дня и цели, стоявшие перед США, Великобританией и Израилем. Об этом, в частности, было написано в книге американского инспектора Дэвида Кея, которую он написал после оккупации Ирака и в которой продемонстрировал масштабы международного заговора против этой страны и роль американской разведки в механизме работы инспекционных комиссий и подготовке их докладов.
Министерство обороны России выявило, что видео, опубликованное «Белыми касками» после вхождения российских войск в Думу, на котором они встречаются с врачами одной из больниц, больными и местными жителями, является постановочным. Однако Трамп и его сторонники настояли на ударе по Сирии и совершили агрессию перед прибытием в город международной комиссии по расследованию, отомстив сирийским гражданам, часть которых они уже закопали под обломками в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Африне. Сколько недель или месяцев пройдёт прежде, чем какой-нибудь западный чиновник выступит перед нами в попытке принести извинения за агрессию после выявления ложности представленной информации?
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