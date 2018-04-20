Будущий онкодиспансер в Ноябрьске столкнулся с «квартирным вопросом»

Будет или нет в здании бывшего ноябрьского санатория онкологический диспансер, решат в ближайшее время.

Об этом рассказала заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова во время своего визита в Ноябрьск

— У врачей есть большие опасения, что на базе этого центра можно будет качественно и в полном объеме оказать онкологическую помощь, будет ли эффективно вложение средств и будет ли центр соответствовать уровню онкологического диспансера, — ответила Татьяна Викторовна на вопрос корреспондента «Красного Севера».

Бучкова проинформировала, что сейчас обсуждаются два варианта развития событий. Как только специалисты объявят стоимость реконструкции «Озерного», будет принято решение: создавать диспансер или возводить новое здание.