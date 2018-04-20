Будущий онкодиспансер в Ноябрьске столкнулся с «квартирным вопросом» 

Будет или нет в здании бывшего ноябрьского санатория онкологический диспансер, решат в ближайшее время.
Об этом рассказала заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова во время своего визита в Ноябрьск.
— У врачей есть большие опасения, что на базе этого центра можно будет качественно и в полном объеме оказать онкологическую помощь, будет ли эффективно вложение средств и будет ли центр соответствовать уровню онкологического диспансера, — ответила Татьяна Викторовна на вопрос корреспондента «Красного Севера».
Бучкова проинформировала, что сейчас обсуждаются два варианта развития событий. Как только специалисты объявят стоимость реконструкции «Озерного», будет принято решение: создавать диспансер или возводить новое здание.
— Ямал — уникальный округ, у нас большая территория при низкой плотности населения. Поэтому, решая вопросы Ноябрьска и южной части Ямала, нужно учитывать интересы севера региона. Мы обратились к губернатору с предложением рассмотреть вопрос строительства двух небольших онкологических отделений в Ноябрьске и Салехарде. Это будет обсуждаться уже в июне. У нас развивается своя онкологическая помощь, мы открыли много онкологических коек на территории округа, создали отделение в Салехарде. С учетом того, что это заболевание будущего, безусловно, нужно развиваться самостоятельно и уметь в полном объеме оказывать терапию на Ямале, — заключила Бучкова.