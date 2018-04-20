Образ будущего: что пообещал исполнить Путин в свой новый президентский срок

Президент готовится вступить в свой новый срок с инновационной повесткой и инновационным ядерным оружием. Православную архаику сменили новые технологии, big data, блокчейн, «Сармат» и «Авангард». Если Россия и остается осажденной крепостью, то собирается быть крепостью цифровой с благоустроенными городами, населенными богатеющим средним классом. Путин нарисовал впечатляющую картину будущего, не уточнив только, за счет каких средств он намеревается эту картину воплотить в жизнь.

Трамп планирует увеличить оборонные расходы США на $54 млрд при уже имеющихся $611 млрд, по данным за прошлый год. Для сравнения: в России, по словам самого президента Путина, военные расходы в 2018 году составят $46 млрд с небольшим. И он назвал их достаточными. Очевидно, что при таком разбросе цифр полноценное соперничество с США невозможно. Впрочем, Ким Чен Ын уже продемонстрировал, что паритет иметь необязательно, достаточно простой страшилки: мы вас достанем, не спрячетесь, или, говоря словами президента, «Нас никто не слушал. Послушайте теперь».

Что на самом деле хотел сказать президент? Ведь никаких внешнеполитических задач он не озвучил. Не исключено, что Путин просто считает внешнеполитическую повестку исчерпанной. Расширение НАТО на восток остановлено, режим Асада стабилизирован, Россия остается участницей большой международной игры. При этом Путин едва ли имеет иллюзии по поводу нормализации отношений с США в среднесрочной перспективе.

Но Россия в ней, похоже, и не сильно заинтересована, поскольку угроза санкций заставляет возвращать капиталы в страну и здесь искать им применение. Во всяком случае, только в январе счета российских вкладчиков выросли более чем на $12 млрд, что в три раза больше, чем в январе прошлого года.

Выпуск еврооблигаций и амнистия капиталов — очевидный сигнал бизнесу. От того, сможет ли власть привлечь возвращающиеся деньги в реальные проекты, будет во многом зависеть исход новой программы модернизации. А для этого придется существенно изменить бизнес-климат в стране, остановить рост государственного сектора, реформировать судебную систему и снизить налоги. Невозможно одновременно толкать бизнес вверх и продолжать его «кошмарить» репрессиями, административным ресурсом и постоянным наращиванием налоговой нагрузки. Не радуют и слухи о возможном введении прогрессивной шкалы налогообложения, которая, несомненно, скажется на покупательной способности самой платежеспособной части населения.

Конечно, опыт последних лет оставляет мало иллюзий по поводу реализуемости институциональных реформ в стране. Но похоже, что плана Б уже нет, раз Путин перешел к обсуждению «пушек», которые справедливо называют последним доводом королей. На приток иностранных инвестиций и доступность кредитов Россия не рассчитывает. Ей предстоит построить устойчивое современное общество в одной отдельно взятой стране, полагаясь по преимуществу на собственные ресурсы.

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