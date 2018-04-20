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Федерация профсоюзов Оренбуржья отказала в проведении совместной монстрации
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Федерация профсоюзов Оренбуржья отказала в проведении совместной монстрации 

ProOren 45 минут назад
Фото: ProOren
Федерация профсоюзов Оренбургской области (ФПО) не согласовала проведение совместного шествия с участниками первой в Оренбурге Монстрации. Об этом сообщается на сайте организации.
По мнению федерации, первомайская демонстрация выступает символом уважения к трудящемуся человеку и утверждает базовые ценности современного общества: достойные условия жизни, стабильную работу, право на защиту и поддержку государства. Тогда как Монстрация расценивается организаторами основного мероприятия как «акт нравственной распущенности, которая направлена на высвобождение самых низких человеческих качеств и пороков».
«Мы открыты для всех, кто разделяет наши лозунги, нашу позицию. Но такое движение, как монстрация, имеет весьма непонятный подтекст для окружающих. Мероприятие профсоюзов (демонстрация) имеет четко выраженную идеологию, связанную с чествованием человеком труда. В чём идеология данного мероприятия (монстрации), нам не совсем понятно. Что это? Насмешка? Высмеивание чего-то? Там ни слова о труде, о людях труда, о тех проблемах, которые сегодня мы как профсоюзы заявляем», — сказал председатель ФПО Ярослав Чирков.
Инициатива проведения первой в Оренбурге Монстрации на первое мая принадлежит движению «Весна». По словам организаторов, формат традиционный майских демонстраций устарел: на них отсутствует выражение личных переживаний «того самого человека труда». Отмечается, что организаторы Монстрации не собираются использовать профсоюзное движение для достижения каких-либо политических целей.
Основное мероприятие — демонстрация — от профсоюзов области пройдет первого мая в Оренбурге в 11 часов утра. В это время колонны начнут двигаться от улицы Советской (Атриум) до Пушкинского бульвара.
В прошлом году в первомайской демонстрации участвовали более пяти тысяч человек.
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