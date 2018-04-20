Объявлен аукцион на строительство второго этапа пермского зоопарка

19 апреля объявлен повторный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству второго этапа первой очереди нового пермского зоопарка.

«Подрядчику предстоит возвести контактный зоопарк, сцену и трибуны, вольер с павильонами для северных оленей и овцебыков, а также автомобильные весы, — сообщает пресс-служба администрации Пермского края . — Работы должны быть выполнены в течение 365 календарных дней».

Максимальная цена контракта по аукциону составляет более 190 млн рублей. Подведение итогов назначено на 22 мая текущего года.