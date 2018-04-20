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Объявлен аукцион на строительство второго этапа пермского зоопарка
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Объявлен аукцион на строительство второго этапа пермского зоопарка 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
19 апреля объявлен повторный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству второго этапа первой очереди нового пермского зоопарка.
«Подрядчику предстоит возвести контактный зоопарк, сцену и трибуны, вольер с павильонами для северных оленей и овцебыков, а также автомобильные весы, — сообщает пресс-служба администрации Пермского края. — Работы должны быть выполнены в течение 365 календарных дней».
Максимальная цена контракта по аукциону составляет более 190 млн рублей. Подведение итогов назначено на 22 мая текущего года.
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