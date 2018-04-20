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Минфин США объяснил поведение запутавшейся Хейли
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Минфин США объяснил поведение запутавшейся Хейли 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин прокомментировал ситуацию, касающуюся заявлений представителя США при ООН Никки Хейли о новых санкциях в отношении России.
По словам главы минфина США, в ведомстве «доработали стратегию после того, как Никки выступила с этими заявлениями», передает ТАСС.
«Между субботой и воскресеньем и понедельником мы доработали стратегию и мы продолжим ее совершенствовать», — сказал Мнучин, отказавшись сообщить подробности.
Говоря о Хейли, Мнучин добавил: «Она не находилась в неопределенном положении. Ситуация менялась, решение изменилось».
«Не следует придавать этому слишком много значения, есть конфиденциальные моменты, я не готов обсуждать их все», — подчеркнул он, заверив, что «Никки Хейли отлично выполняет роль представителя администрации».
Накануне Трамп объяснил, собирается ли он вводить против России новые санкции, о которых ранее заявляла постпред США при ООН Никки Хейли. При этом позднее российское посольство в США получило уведомление от Белого дома, в котором официально сообщалось, что новые санкции в отношении России в ближайшее время не планируются.
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