Минимальный размер декретных выплат превысит 51 тысячу рублей

Информационное агентство ТАСС сообщило о том, что с 1 мая 2018 года повысится Минимальный размер пособия по беременности и родам. Выплаты за 140 календарных дней отпуска увеличатся на 8 тысяч рублей и составят 51 тыс. 380 руб. Раньше сумма декретных выплат равнялась 44 тысячам рублей.

Повышение выплат связано с принятым Госдумой законом об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. С 1 мая обе эти выплаты будут равны 11 163 рублей.

Таким образом, если будущая мать уходит в отпуск по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком после 1 мая 2018 года, а ее заработок за 2017-2016 год был очень маленьким, то пособия будут начисляться из минимального размера оплаты труда, то есть из указанных 11 163 рублей.

Какие выплаты может получить беременная женщина в Москве

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности (628 рублей 47 копеек)

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет до 20 недель беременности (600 рублей)

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (26 539 рублей 46 копеек).

Кто может получить пособие по беременности и родам:

работающие, служащие, военнослужащие (пособие выплачивается по месту работы или службы); обучающиеся по очной форме (пособие выплачивается по месту учебы); уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 календарных месяцев со дня предоставления отпуска по беременности и родам и признанные безработными (заявление нужно подать в центр госуслуг «Мои документы»).

Женщины, ушедшие с работы по собственному желанию и не работающие больше года, пособие по беременности и родам не получают.

РФ. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам. Фактически это пособие — «отпускные» на декретный отпуск. Пособие рассчитывается исходя из 100%среднего заработка, но оно не может превышать определенную сумму. Проверить действующие ограничения можно на сайте Московского регионального отделения Фонда социального страхования

Какие документы нужны для оформления пособия?

Работающим и учащимся женщинам для оформления пособия понадобятся:

листок нетрудоспособности; для оформления по месту службы или учебы — справка из медицинской организации.

Женщины, уволенные при ликвидации организации, должны представить в центр госуслуг:

заявление; паспорт; реквизиты кредитного учреждения и [номер] расчетного счета, куда будет перечисляться выплата; листок нетрудоспособности; справку из органов государственной службы занятости населения о признании безработной; трудовую книжку; в ряде случаев — дополнительные документы.

Решение о назначении пособия принимается отделом социальной защиты населения города Москвы в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления. Актуальный размер выплат для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, можно узнать на сайте Департамента социальной защиты города Москвы.

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