Авиасообщение между Россией и США под угрозой срыва

Из-за «визовой блокады», проводимой Вашингтоном ( США ) в отношении россиян, между странами может быть прервано авиационное сообщение. Такое опасение "Уралинформбюро" высказали в департаменте информации и печати МИД РФ

Поскольку американские консульства увеличили срок ожидания визового собеседования до 250 дней, обращаться за въездными документами Штатов стало бессмысленно.

"Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот" , который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — рассказали в департаменте Министерства.

Стоит напомнить, что в 1994 году между США и Россией было заключено Соглашение о воздушном сообщении. Согласно этому документу, оба государства обязаны заблаговременно предоставлять визы персоналу воздушных судов.