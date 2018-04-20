Глава Удмуртии встретился со студентами строительных ссузов

Ижевск. Удмуртия . Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с учащимися Строительного техникума Ижевска, Ижевского монтажного техникума и Техникума строительных технологий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в четверг, 19 апреля, встреча прошла в рамках проекта «Открытый диалог».

Напомним, что в марте глава региона провёл подобные встречи в государственных вузах республики — УдГУ, ИжГТУ, ИГМА, ГГПИ, ИжГСХА. 15 марта состоялся студенческий форум «Удмуртия заряжает!».

Открывая встречу, руководитель региона отметил, что присланные вопросы оказались «классными»: «Честно, абсолютно искренне. Не в каждом вузе, где мы проводили встречи, были такие содержательные вопросы. Спасибо вам за них».

В ходе диалога были затронуты темы состояние дорог, развитие спортивной инфраструктуры республики, поддержка профессиональных клубов, предоставление жилья детям-сиротам, перспективы обновления городских пространств и сохранения самобытности и культуры населённых пунктов Удмуртии.

Обсуждая вопросы развития спортивной инфраструктуры, Александр Бречалов рассказал про планы нынешнего года. В рамках соглашения с Белкамнефтью стартует проект по строительству многофункционального спортивного центра в Можге, который, по мнению главы республики, может стать одним из самых современных комплексов в России . Многофункциональная площадка будет включать в себя лёд, игровой зал, фитнес-центр.

Помимо этого, вокруг комплекса планируется создать отдельное городское пространство, чтобы комплекс стал настоящим центром притяжения, местом отдыха для жителей города. Александр Бречалов предложил будущим строителям и архитекторам поучаствовать в разработке проекта благоустройства городского пространства.