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Глава Удмуртии встретился со студентами строительных ссузов
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Глава Удмуртии встретился со студентами строительных ссузов 

ИА «Сусанин» 43 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов встретился с учащимися Строительного техникума Ижевска, Ижевского монтажного техникума и Техникума строительных технологий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в четверг, 19 апреля, встреча прошла в рамках проекта «Открытый диалог».
Напомним, что в марте глава региона провёл подобные встречи в государственных вузах республики — УдГУ, ИжГТУ, ИГМА, ГГПИ, ИжГСХА. 15 марта состоялся студенческий форум «Удмуртия заряжает!».
Открывая встречу, руководитель региона отметил, что присланные вопросы оказались «классными»: «Честно, абсолютно искренне. Не в каждом вузе, где мы проводили встречи, были такие содержательные вопросы. Спасибо вам за них».
В ходе диалога были затронуты темы состояние дорог, развитие спортивной инфраструктуры республики, поддержка профессиональных клубов, предоставление жилья детям-сиротам, перспективы обновления городских пространств и сохранения самобытности и культуры населённых пунктов Удмуртии.
Обсуждая вопросы развития спортивной инфраструктуры, Александр Бречалов рассказал про планы нынешнего года. В рамках соглашения с Белкамнефтью стартует проект по строительству многофункционального спортивного центра в Можге, который, по мнению главы республики, может стать одним из самых современных комплексов в России. Многофункциональная площадка будет включать в себя лёд, игровой зал, фитнес-центр.
Помимо этого, вокруг комплекса планируется создать отдельное городское пространство, чтобы комплекс стал настоящим центром притяжения, местом отдыха для жителей города. Александр Бречалов предложил будущим строителям и архитекторам поучаствовать в разработке проекта благоустройства городского пространства.
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