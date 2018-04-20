5 необычных туров, которые вы запомните на всю жизнь

ЗАПУСК БОЛЬШОЙ КРАСИВОЙ РАКЕТЫ С ПОЛЕЙ БАЙКОНУРА

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Молодые сотрудники интеллигентского московского турбюро Science & Travel (в команде — сплошь астрофизики, работники обсерваторий и выпускники физфака МГУ ) придумали возить людей на действующий космодром, расположенный в казахстанской пустыне.

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В течение двух суток туристов кормят-поят, водят под руку по Музею истории космодрома, показывают пальцем на бродящих вокруг космонавтов и, наконец, дарят возможность понаблюдать за пуском ракеты-носителя «Союз». Рассмотреть момент отбытия транспорта в космические дали можно с самого близкого допустимого расстояния.

ЦЕННОСТЬ

Байконур, первый и крупнейший в мире космодром, — место что ни на есть значительное: прадеды обитателей местных дюн и солончаков, сусликов и сайгаков, своими глазами видели старты Юрия Гагарина , Лайки, Белки, Стрелки, а также наблюдали за множественными визитами персон мирового значения.

https://sciencetravel.ru; от 24 000 руб.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ДЕВИЧНИК (ТРЕЗВЫЙ И С ЧИСТКАМИ) У ВЕРШИНЫ МИРА

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Капитальный горный велнес в стиле ladies only — отдыхающих мужчин гарантированно будет ровно ноль: можно не на шутку расслабить волю и разум. Туристкам предлагается недельная жизнь в источнике аюрведических знаний Ananda у предгорья Эвереста и рядышком с восемью другими высочайшими горами планеты — в айфон-камере сложится годная панорама.

ПРОГРАММА

Гидротерапия, расаяна, анализ общего состояния организма, участие в службе поклонения священной реке, кропотливое составление персонального гороскопа, уроки аюрведической кухни и лайфстайла от башковитых индийских стариков — в общем, полный лимфодренаж помятых души и тела.

ЦЕННОСТЬ

Реальные Гималаи, древняя резиден— ция махараджей, уважаемая Полиной Дерипаской и Ксенией Собчак база отдыха — называйте это место как угодно, все правда.

www.peremena.ru; от 57 000 руб. за сутки

К УТЕСАМ, В КОТОРЫХ ПРЯЧУТ ТЕЛА СОТНИ ГЛУПЫХ ПИНГВИНОВ

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Бросить все, послать подальше родное Северное полушарие и отбыть водой за тридевять земель — к берегам далекой, зато безвизовой Антарктиды.

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Первоначальный перелет в Аргентину , легкая алкогольная разминка в самом южном городе Земли — Ушуае — и триумфальное отплытие к антарктическим красотам на маневренном паруснике «Европа».

В процессе покорения Белого континента туристам предоставят возможность посетить «город королевских пингвинов» (место, где на постоянной основе отирается до полумиллиона клювов), позагорать (там тоже есть пляжные зоны!), поваляться на айсбергах размером с Тобольск и сгонять к мысу Горн.

Питание, чай, кофе, участие в работе экипажа, исследованиях и учениях на борту — на гарантии.

ЦЕННОСТЬ

Поездка — подвиг. И идеальный подарок бойфренду на красивый юбилей — такие презенты не забываются никогда.

https://tomeet.travel; по запросу

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ХОРРОР-ВОЯЖ В ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ КРАЯ

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Официальные туры в Чернобыль от экскурсоводов, работающих на объекте с 1986 года (да). Все чинно, чисто, без всяких радиационных рисков — но тем не менее достаточно экстремально: мало ли какой мутант вылезет из богом забытой отопительной трубы (шутки за 200 от SNC).

ПРОГРАММА

Знакомимся с привольной украинской природой и местными самоселами — в последние годе здесь завелись сотни жильцов. Оцениваем красоту ландшафтов зоны, внедряемся на объекты АЭС — в частности, смотровой павильон саркофага, — в процессе проходим практический тренинг по радиационному выживанию.

ЦЕННОСТЬ

Незабываемый уик-энд для любительниц постапокалиптической картинки, а также для поклонниц к/ф «Сталкер» и романов Дмитрия Глуховского

http://chernobyl-tour.com; от 39 долларов США за сутки

ПО СЛЕДАМ СПЕЦИАЛЬНОГО АГЕНТА ФБР ДЕЙЛА КУПЕРА

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Английское агентство Black Tomato, главная в мире контора, специализирующаяся на сет-джеттинге (турпоездкам по местам киносъемок), представляет хит продаж: путешествие на север США , в район съемочных действий Дэвида Линча и команды. Важно: купить путевку у этих англичан не проблема, они легко сотрудничают с резидентами РФ

ПРОГРАММА

Прибываем и осваиваемся в столице холодного дождя и кофейных радостей «Старбакс» — Сиэтле. Днем позже отправляемся в города и веси, где снимался «Твин Пикс» — увидим и водопад, и ТОТ полицейский участок, и ТО кафе, даже жить будем в ТОЙ гостинице. Лекции, подарки, сюрпризы и бонусы прилагаются. Как прилагается и дегустационная поездка в Винную долину (душеньку успокоить, от страстей передохнуть).

ЦЕННОСТЬ

Качество услуг: клиента вылизывают, умасливают, ловко перемещают — это уже не тур, но беспрерывный тематический аттракцион недельной длительности.

www.blacktomato.com; по запросу

Опубликовано в журнале SNC №106 — апрель 2018.