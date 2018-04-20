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В Галиче горе-строители два года подряд уничтожали археологическое наследие
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В Галиче горе-строители два года подряд уничтожали археологическое наследие 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
В Галиче за последние два года в отношении застройщиков-нарушителей возбудили два уголовных дела. Они начинали строить на земле, которая является объектом археологического наследия, а драгоценный грунт вывозили как строительный мусор, сообщает газета «Галичские известия». В 2016 году стройка с нарушениями началась в центре городского рынка. А он находится на земле, включенной в реестр объектов культурного наследия. Здесь расположен «Участок культурного слоя посада города, Никольской, Троицкой, Ямской слобод, XV-XVIII вв».
По правилам, перед началом работ застройщик должен за свой счет провести археологические изыскания, и только потом он получает разрешение на строительство. Но в Галиче об этом будто не слышали. На самом же деле строители захотели сэкономить деньги.
В отношении галичанина, который затеял стройку, возбудили уголовное дело. Ему дали условный срок и освободили от наказания по амнистии.
В 2017 году история повторилась с новым застройщиком, который допустил ту же оплошность при строительстве дома. Он тоже решил сэкономить и не провел археологические работы, а грунт вывозил как строительный мусор. Ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей и заставили компенсировать нанесенный ущерб в размере 602 тысяч 454 рублей 40 копеек.
В настоящее время приговор суда осужденным исполнен: штраф и ущерб выплачены в полном объеме.
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