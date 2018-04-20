Сенаторы подготовят рекомендации для нового Правительства по тарифам на электроэнергию

«Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики сегодня осуществляется посредством принятых несколько лет назад законов. Пришла пора провести всеобъемлющий анализ, чтобы посмотреть, как они действовали. Что получилось? Что не получилось? Что правильно? Что неправильно? Словом, хотим проанализировать в целом состояние госрегулирования. Таким образом подготовить площадку для нового Правительства с тем, чтоб оно оперативно стало заниматься исправлением недостатков, которые мы сегодня видим», — пояснил Липатов.

Сенаторы также намерены выработать единый подход по вопросам неиспользуемых сетевых мощностей. В настоящее время Правительство работает над соответствующим законопроектом, который находится под парламентским контролем. По информации ПАО «Россети», ежегодная суммарная мощность, выделенная дочерними структурами компании, находится в «замороженном» состоянии, не принося пользы ни потребителям, ни сетевым компаниям.

«Текущее положение дел в сфере тарифного регулирования электроэнергетики никого сейчас не устраивает. Все чем-то недовольны. Надо искать соответствующие решения», — заключил Липатов.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Правительство в своём постановлении ещё в 2012 году предусмотрело переход к использованию в расчётах суммы фактической мощности и резервируемой максимальной мощности. С июня 2012 года потребители перешли к расчётам по фактической мощности, однако необходимые правовые нормы для введения платы за резервируемую мощность до сих пор не приняты.