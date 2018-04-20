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Первый замгубернатора Кубани предупредил о возможной «чистке рядов» в Анапе
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Первый замгубернатора Кубани предупредил о возможной «чистке рядов» в Анапе 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко написал на своей страничке в «Фейсбуке», что пока в Краснодаре и Сочи проходит «чистка рядов» сотрудников администраций, он хотел бы обратить внимание руководства Анапы и правоохранительных органов на работу городского департамента архитектуры.
«ФедералПресс» напоминает, что несколько дней назад был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю главный архитектор Краснодара Игорь Мазурка. В этот жен день был задержан и первый заместитель мэра Сочи Мугдина Чермита. Кроме этого, вчера кубанские следователи сообщили о задержании еще одного вице-мэра в Сочи.
«На следующей неделе прокуратура и Госстройнадзор проверят сразу три эпизода с явным нарушением законодательства. Подписаны постановления об изменении параметров на земельных участках, где делать этого было нельзя. Подробности пока разглашать не буду», — написал Алексеенко.
Он также показал две фотографии, на которых изображены шестиэтажные дома. По словам первого заместителя, они строятся без разрешительной документации. Алексеенко предложил проверить надзорным органам и эти сооружения.
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