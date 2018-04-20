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Достигли цели: Минфин США оценил последствия санкций для российских бизнесменов
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Достигли цели: Минфин США оценил последствия санкций для российских бизнесменов 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций.
Санкции, которые были введены Соединенными Штатами шестого апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, и 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом в интервью Fox Busuness сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
«Санкции, которые мы ввели против бизнесменов и русских политиков, имели необходимый эффект», — заявил он.
Также министр не исключил в перспективе введения новых санкций, сказав, что Белый дом «не боится их применять», но и «транслировать на весь мир свои соображения» также не собирается.
Напомним, американский президент Дональд Трамп в своем Twitter написал, что его администрация введет антироссийские санкции в том случае, если она того заслужит. Ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций.
Мнучин пояснил, что он с Хейли всю минувшую неделю принимали участие в заседаниях Совета нацинальной безопасности по Сирии, но после объявления Хейли о новых антироссийских санкциях, стратегия была уточнена.
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