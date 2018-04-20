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В Краснодаре подорожал проезд в общественном транспорте
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В Краснодаре подорожал проезд в общественном транспорте 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
С 20 апреля 2018 года одна поездка в городских автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 26 рублей. Очередное повышение необходимо для обеспечения стабильной работы и развития городского общественного транспорта.
Как ранее пояснил директор МУП «КТТУ» Александр Грачёв, стоимость проезда в 26 рублец позволит предприятию получать минимальную, но — прибыль, и даст возможность в 2018 году выполнить планы по текущему и капитальному ремонту подвижного состава, трамвайных путей и других объектов предприятия. Отметим, что новый тариф в 26 рублей будет введен для всех перевозчиков — как на транспорте МУП «КТТУ», так и на автобусных маршрутах коммерческих перевозчиков.
Также с 20 апреля в Краснодаре больше не действует электронный проездной, по которому можно было ездить неограниченное количество раз в течение пяти или 30 дней в трамваях, троллейбусах и автобусах. В пресс-службе МУП «КТТУ» это объяснили малым спросом на данную услугу.
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