Строительство второго моста через Чусовую начнётся в 2018 году 

В пресс-службе администрации Прикамья сообщили о том, что тема строительства нового моста через реку Чусовую обсуждалась на заседании Правительственной комиссии Российской Федерации по транспорту. Оно проходило в Красноярске.
«Норматив автомобильного трафика на мостовом переходе через реку Чусовая превышается в несколько раз, — сообщил собравшимся министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин. — При нормативе до 6 тыс. автомобилей в сутки, фактический трафик составляет 20 тысяч, а в пиковые часы — до 30 тысяч. Поэтому работы по строительству нового моста предполагается начать уже в 2018 году.
Реализация концессионного проекта позволит разгрузить транспортное «узкое горло» автодороги «Пермь-Березники», связывающей краевой центр и Березниковско-Соликамский промышленный узел Пермского края.