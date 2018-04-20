Новости за ночь: Вашингтон выдвинул Москве условие для улучшения отношений 

Вашингтон выдвинул условия улучшения отношений с Россией
США назвали условие для улучшения отношений с РФ. По словам советника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джона Болтона, странам нужно обсудить вмешательство России в выборы главы США в 2016 году, применение химоружия в Великобритании, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом он рассказал на встрече с послом РФ Анатолием Антоновым 19 апреля. При этом Болтон подчеркнул, что в улучшении отношений заинтересован и Вашингтон, и Москва, сообщает сайт Белого дома.
Тегеран пообещал «неприятные меры» Вашингтону, в случае выхода из ядерной сделки
Иран примет ряд мер, которые будут иметь неприятные последствия для США. Это произойдёт в том случае, если Вашингтон решит выйти из ядерной сделки. С такими словами выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Нью-Йорке во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Напомним, ядерное соглашение было подписано в 2015 году. Оно снимает санкции с Ирана, которые ранее были приняты со стороны Совбеза ООН, Евросоюза и Соединённых Штатов.
В РФ увеличатся госпошлины за получение загранпаспорта
Правительство одобрило увеличение государственной пошлины за выдачу ряда документов нового поколения. Так, загранпаспорт обойдётся гражданам в 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящий момент эта сумма составляет 3,5 тысячи рублей. Также повысятся пошлины за государственную регистрацию транспортных средств (1,5 тысячи рублей), водительского удостоверения (3 тысячи рублей). Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства РФ.
Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии положительно оценили ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом. Они обсудили двустороннее сотрудничество в нефтяной и газовой сферах, атомной энергетике, а также в области геологоразведки. В то же время главы ведомств отметили важность партнёрства по сделке ОПЕК+, которая предусматривает ограничение добычи нефти. Причём и Алексадр Новак, и Халид аль-Фалих положительно оценили работу соглашения, подчеркнув позитивное влияние корректировке добычи нефти на рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.