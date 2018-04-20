Новости за ночь: Вашингтон выдвинул Москве условие для улучшения отношений

Вашингтон выдвинул условия улучшения отношений с Россией

США назвали условие для улучшения отношений с РФ. По словам советника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джона Болтона, странам нужно обсудить вмешательство России в выборы главы США в 2016 году, применение химоружия в Великобритании , а также ситуацию в Сирии и на Украине . Об этом он рассказал на встрече с послом РФ Анатолием Антоновым 19 апреля. При этом Болтон подчеркнул, что в улучшении отношений заинтересован и Вашингтон, и Москва , сообщает сайт Белого дома.

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В РФ увеличатся госпошлины за получение загранпаспорта

Правительство одобрило увеличение государственной пошлины за выдачу ряда документов нового поколения. Так, загранпаспорт обойдётся гражданам в 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящий момент эта сумма составляет 3,5 тысячи рублей. Также повысятся пошлины за государственную регистрацию транспортных средств (1,5 тысячи рублей), водительского удостоверения (3 тысячи рублей). Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства РФ.