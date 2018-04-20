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Посещение салона красоты закончилось для орловчанки кровотечением
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Посещение салона красоты закончилось для орловчанки кровотечением 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Железнодорожный районный суд Орла утвердил мировое соглашение по иску о защите прав потребителя к ООО «Коррекция». Компанию обязали вернуть деньги за неиспользованный пакет услуг и выплатить компенсацию морального вреда.
Женщина заключила с ООО «Коррекция» договор на покупку биологических добавок к пище и на оказание платных услуг. Для оплаты товара был оформлен кредит в «Ренессанс Кредит». БАДы женщина употреблять не стала, однако прошла три процедуры «Капсула», две «Бодфорд» и вибромассаж живота, после которых у нее открылось маточное кровотечение. По заключению врача, процедуры спровоцировали у женщины обострение хронических заболеваний.
Она обратилась к ООО «Коррекция» с претензией, в которой отказывалась от проведения дальнейших процедур, и вернула биологические добавки. Однако компания отказалась добровольно возвращать деньги, пришлось обращаться в суд.
Напомним, в октябре 2017 года сотрудниками ФСБ совместно с Росздравнадзором и Роспотребнадзором были проведены оперативные и проверочные мероприятия в ООО «Коррекция». Было установлено, что организация осуществляет медицинскую деятельность без соответствующей лицензии, ряд сотрудников не имеет необходимого образования и подготовки. Часть используемой медтехники не является сертифицированной и может нанести вред жизни и здоровью пациентов. Кроме того, были выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
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