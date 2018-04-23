В общегородском субботнике в Иркутске приняли участие 25 тысяч жителей

В общегородском субботнике, который прошёл в Иркутске 21 апреля, приняли участие около 25 тыс. жителей, в том числе представители ТОСов, управляющих компаний, коллективов учреждений, предприятий и организаций областного центра, школьники и студенты, инициативные иркутяне, депутаты Думы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Во время субботника горожане убирали дворы, скверы, парки, прибрежные и особо охраняемые территории, зелёные зоны, красили скамейки, урны, опоры уличных фонарей, белили деревья. Уборку провели в том числе на общественных пространствах, которые в этом году будут благоустраивать по проектам «Формирование комфортной городской среды» (Иерусалимский мемориальный комплекс, ИВВАИУ и другие), и «Народные инициативы» (сквер во Втором Иркутске на пересечении улиц Маршала Говорова, Марии Ульяновой и Красный Путь).

Администрация города предоставила для уборки 20 тыс. пар перчаток, 165 тыс. штук мусорных пакетов, инструменты (грабли, лопаты). К вывозу мусора было привлечено 120 единиц специализированной техники. В целом с 1 апреля с территории города вывезли 7 тыс. тонн мусора, в том числе 1,5 тыс. тонн — после субботника.