Кто вышел на субботник?

Несмотря на то что погода 21 апреля столицу Приангарья не радовала, посыпая город попеременно то снегом, то дождём, генеральная уборка областного центра состоя­лась. Как известно, иркутяне не из пугливых, и они вновь это доказали: в общегород­ском субботнике приняли участие более 25 тыс. человек, в том числе представители ТОСов, управляющих компа­ний, коллективов учреждений, предприятий и организаций областного центра, школьни­ки и студенты, депутаты Думы города и просто неравнодуш­ные горожане, которые хотят создавать вокруг себя красоту и уют.

В уборке поучаствовал и мэр Иркутска Дмитрий Бер­дников . Он взялся наво­дить чистоту в роще «Звё­здочка», вместе с более чем 700 иркутянами, в основном студентами ИрГУПСа. Глава города отметил, что с каждым годом всё больше молодёжи присоединяется к субботнику, и поблагодарил жителей, кото­рые вышли на уборку, за актив­ную гражданскую позицию.

В порядок всю субботу при­водили дворы, скверы, парки, прибрежные и особо охра­няемые территории, зелё­ные зоны. Не забыли и про общественные пространст­ва, которые в этом году будут благоустраивать по проектам «Формирование комфортной городской среды» (Иеру­салимский мемориальный комплекс, ИВВАИУ и другие) и «Народные инициативы» (сквер во Втором Иркутске на пересечении улиц Маршала Говорова, Марии Ульяновой и Красный Путь).

В целом с 1 апреля с терри­тории города вывезли 7 тыс. тонн мусора, в том числе 1,5 тыс. тонн — после субботника.