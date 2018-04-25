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Кто вышел на субботник?
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Кто вышел на субботник? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Несмотря на то что погода 21 апреля столицу Приангарья не радовала, посыпая город попеременно то снегом, то дождём, генеральная уборка областного центра состоя­лась. Как известно, иркутяне не из пугливых, и они вновь это доказали: в общегород­ском субботнике приняли участие более 25 тыс. человек, в том числе представители ТОСов, управляющих компа­ний, коллективов учреждений, предприятий и организаций областного центра, школьни­ки и студенты, депутаты Думы города и просто неравнодуш­ные горожане, которые хотят создавать вокруг себя красоту и уют.
В уборке поучаствовал и мэр Иркутска Дмитрий Бер­дников. Он взялся наво­дить чистоту в роще «Звё­здочка», вместе с более чем 700 иркутянами, в основном студентами ИрГУПСа. Глава города отметил, что с каждым годом всё больше молодёжи присоединяется к субботнику, и поблагодарил жителей, кото­рые вышли на уборку, за актив­ную гражданскую позицию.
В порядок всю субботу при­водили дворы, скверы, парки, прибрежные и особо охра­няемые территории, зелё­ные зоны. Не забыли и про общественные пространст­ва, которые в этом году будут благоустраивать по проектам «Формирование комфортной городской среды» (Иеру­салимский мемориальный комплекс, ИВВАИУ и другие) и «Народные инициативы» (сквер во Втором Иркутске на пересечении улиц Маршала Говорова, Марии Ульяновой и Красный Путь).
В целом с 1 апреля с терри­тории города вывезли 7 тыс. тонн мусора, в том числе 1,5 тыс. тонн — после субботника.
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