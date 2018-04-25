Кто вышел на субботник? 

Несмотря на то что погода 21 апреля столицу Приангарья не радовала, посыпая город попеременно то снегом, то дождём, генеральная уборка областного центра состоялась. Как известно, иркутяне не из пугливых, и они вновь это доказали: в общегородском субботнике приняли участие более 25 тыс. человек, в том числе представители ТОСов, управляющих компаний, коллективов учреждений, предприятий и организаций областного центра, школьники и студенты, депутаты Думы города и просто неравнодушные горожане, которые хотят создавать вокруг себя красоту и уют.
В уборке поучаствовал и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он взялся наводить чистоту в роще «Звёздочка», вместе с более чем 700 иркутянами, в основном студентами ИрГУПСа. Глава города отметил, что с каждым годом всё больше молодёжи присоединяется к субботнику, и поблагодарил жителей, которые вышли на уборку, за активную гражданскую позицию.
В порядок всю субботу приводили дворы, скверы, парки, прибрежные и особо охраняемые территории, зелёные зоны. Не забыли и про общественные пространства, которые в этом году будут благоустраивать по проектам «Формирование комфортной городской среды» (Иерусалимский мемориальный комплекс, ИВВАИУ и другие) и «Народные инициативы» (сквер во Втором Иркутске на пересечении улиц Маршала Говорова, Марии Ульяновой и Красный Путь).
В целом с 1 апреля с территории города вывезли 7 тыс. тонн мусора, в том числе 1,5 тыс. тонн — после субботника.