Инновационное покрытие хотят применить проектировщики дороги на Ольхоне

Проектировщики дороги на Ольхоне отчитались о ходе работ. Дорогу предлагают построить с применением инновационных материалов. Предложения на эту тему были представлены на заседании научно-технического совета министерства строительства , дорожного хозяйства Иркутской области

Главная задача при проектировании дороги — стабилизация грунта. Эту задачу предлагают решить при помощи применения различных добавок, использования водопропускных труб из композитных материалов для устройства ливневых очистных сооружений, применения специальной георешетки с функцией механической стабилизации, разделения и армирования дорожной одежды.

По словам заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов , при строительстве дороги необходимо понимать, что остров входит в природоохранную зону озера Байкал, все материалы должны соответствовать экологическим требованиям. В идеале материалы должны устраивать заказчика и по стоимости, и по техническим характеристикам.

Лучшие предложения проектировщиков будут предложены к применению на участках реконструкции автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир в Ольхонском районе.