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Инновационное покрытие хотят применить проектировщики дороги на Ольхоне
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Инновационное покрытие хотят применить проектировщики дороги на Ольхоне 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Проектировщики дороги на Ольхоне отчитались о ходе работ. Дорогу предлагают построить с применением инновационных материалов. Предложения на эту тему были представлены на заседании научно-технического совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Главная задача при проектировании дороги — стабилизация грунта. Эту задачу предлагают решить при помощи применения различных добавок, использования водопропускных труб из композитных материалов для устройства ливневых очистных сооружений, применения специальной георешетки с функцией механической стабилизации, разделения и армирования дорожной одежды.
По словам заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, при строительстве дороги необходимо понимать, что остров входит в природоохранную зону озера Байкал, все материалы должны соответствовать экологическим требованиям. В идеале материалы должны устраивать заказчика и по стоимости, и по техническим характеристикам.
Лучшие предложения проектировщиков будут предложены к применению на участках реконструкции автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир в Ольхонском районе.
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