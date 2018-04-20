В Приморье приступили к посеву кукурузы

Несмотря на погодные условия в Приморье селяне продолжают сев ранних зерновых культур. Так, в Пограничном районе сельхозпроизводители посеяли уже 100 гектаров кукурузы, сообщает PRIMPRESS.