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Жители Владивостока вышли на одиночные пикеты против утильсбора и роста цен на топливо
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Жители Владивостока вышли на одиночные пикеты против утильсбора и роста цен на топливо 

The Village 2 часа назад
Сегодня, 20 апреля, активисты Владивостока провели одиночные пикеты против повышения утилизационного сбора на автомобили и роста цен на топливо. Как сообщает «Интерфакс», в акции приняли участие около 20 человек. Активисты потребовали у региональных властей разобраться с тем, куда уходит утилизационный сбор, если ликвидацию автомобиля приходится оплачивать дополнительно. Ранее власти Приморья и депутаты краевого Законодательного собрания обратились в правительство РФ с просьбой перенести сроки введения повышенных размеров утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на сентябрь. Постановление правительства от 19 марта 2018 года устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей: средняя индексация составляет 15%. Сбор распространяется и на полуприцепы.
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