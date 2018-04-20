Жители Владивостока вышли на одиночные пикеты против утильсбора и роста цен на топливо 

Сегодня, 20 апреля, активисты Владивостока провели одиночные пикеты против повышения утилизационного сбора на автомобили и роста цен на топливо. Как сообщает «Интерфакс», в акции приняли участие около 20 человек. Активисты потребовали у региональных властей разобраться с тем, куда уходит утилизационный сбор, если ликвидацию автомобиля приходится оплачивать дополнительно. Ранее власти Приморья и депутаты краевого Законодательного собрания обратились в правительство РФ с просьбой перенести сроки введения повышенных размеров утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на сентябрь. Постановление правительства от 19 марта 2018 года устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей: средняя индексация составляет 15%. Сбор распространяется и на полуприцепы.
Это неполный текст новости