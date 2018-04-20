Сегодня городом Лабытнанги будут управлять дети

Сегодня, 20 апреля, в Лабытнанги главные руководящие посты администрации города, руководителей муниципальных учреждений и предприятий займут старшеклассники местных школ. День дублера приурочен ко Дню местного самоуправления, который отмечается ежегодно 21 апреля.

На один день сменить школьные парты на офисные кабинеты предстоит 19 старшеклассникам. Школьники получат возможность окунуться в самую гущу городских проблем, узнают механизмы их решения и лично убедятся, насколько интенсивен труд муниципального чиновника. Для детей подготовили специальную программу, которая практически полностью воспроизводит реальный рабочий день руководителя. В ней будут рассмотрены реальные и актуальные вопросы муниципалитета.

Рабочий день начнется с аппаратного совещания главы города — постановки задач. За один рабочий день учащиеся изучат реализуемые в муниципалитете проекты «Городской среды». Ребята смогут ознакомиться с ходом строительства новых социальных объектов, побывают на объектах «Городской среды — 2017», пропишут социальные сценарии использования объектов проекта «Городская среда» в будущем, разработают концепцию проведения шествия к 150-летию города (Дню города), спроектируют детскую зону бульвара Победы.

Старшеклассники, находясь на местах первых руководителей, примут участие в заседании муниципального проектного офиса, спроектируют модели общегородского выпускного (Последнего звонка). Дублерам предстоит провести пресс-конференцию, побывать в рейдовых мероприятиях, принять участие в деловых играх.

Завершится день участием в заседании муниципального проектного офиса, а также в защите проектов на участие во всероссийском конкурсе на получение денежной поддержки для реализации лучших проектов создания комфортной городской среды.

По мнению главы города Марины Тресковой, такие мероприятия обоюдно важны и полезны для всех их участников. Школьники получат представление о деятельности органов местного самоуправления, ещё раз подтвердив постулат о прозрачности и доступности муниципальной власти. Чиновники в свою очередь получат шанс посмотреть на проблемы города свежим взглядом, обогатиться новыми интересными идеями, — сообщает пресс-служба главы региона.