Правительство утвердило повышение пошлины за российский загранпаспорт

"Законопроектом, в частности, предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", — отмечается на сайте.

Так, увеличить госпошлину за выдачу загранпаспорта предлагается с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, пошлину за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения предлагается установить в размере 1,5 тыс. рублей, за выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — в 3 тыс. рублей.

"Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации", — пояснили в правительстве.