Правительство утвердило повышение пошлины за российский загранпаспорт 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило проект закона, предусматривающий изменение размера госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения и госрегистрацию транспортных средств. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Законопроектом, в частности, предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", — отмечается на сайте.
Так, увеличить госпошлину за выдачу загранпаспорта предлагается с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, пошлину за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения предлагается установить в размере 1,5 тыс. рублей, за выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — в 3 тыс. рублей.
"Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации", — пояснили в правительстве.