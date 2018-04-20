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Правительство утвердило повышение пошлины за российский загранпаспорт
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Правительство утвердило повышение пошлины за российский загранпаспорт 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости Крым. Правительство РФ одобрило проект закона, предусматривающий изменение размера госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения и госрегистрацию транспортных средств. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Законопроектом, в частности, предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения", — отмечается на сайте.
Так, увеличить госпошлину за выдачу загранпаспорта предлагается с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Кроме того, пошлину за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе нового поколения предлагается установить в размере 1,5 тыс. рублей, за выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — в 3 тыс. рублей.
"Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации", — пояснили в правительстве.
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