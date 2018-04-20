Рустэм Хамитов о шиханах: они имеют в глазах людей сакральную ценность

Вчера, 19 марта, во время прямой лини с главой Башкирии Рустэм Хамитов ответил на вопрос о судьбе природных памятников региона — шиханов.

По его словам, шиханы, которые находятся вблизи Стерлитамака и Ишимбая: Торатау, Юрактау, Куштау — достояние республики. Эти памятники находятся под охраной закона и потому беспокоиться о них с точки зрения защиты не стоит. «Пока на Шиханах произрастают краснокнижные растения, пока они имеют историческую, археологическую, геологическую, общественную ценность, снять статус памятников невозможно», — сказал глава республики.

Как рассказал Хамитов, правительство республики получает письма от заинтересованной компании, которая хотела бы разрабатывать шиханы, использовать их как сырьё для своего производства.

«Мы отвечаем: это невозможно сделать. Нет на сегодняшний день правового механизма, который позволил бы снять статус с этих территорий», — заявил глава Башкирии.

Но давление, по словам Рустэма Хамитова, продолжается.

«Могу сказать, что ситуация, конечно же, достаточно сложная. Предприятию тоже надо обеспечить себя сырьём. На этом производстве работает 3-4 тысячи человек. Есть у них и другие производства, суммарно там работает около 10 тысяч человек. Но давайте искать альтернативный вариант», — сообщил глава республики.

По его словам, Башкортостан расположен на известняках. Огромные известняковые массивы находятся «под ногами».

«Надо найти эти месторождения, разрабатывать. Если по каким-то причинам не устраивает качество сырья — меняйте технологию», заявил Хамитов.

Глава Башкирии рассказал и про другой фактор защиты шиханов — люди не хотят отдавать эти памятники природы, потому-то они имеют в их глазах сакральную ценность.

«Так что, на мой взгляд, сегодняшняя правовая, моральная, общественная защита памятников природы столь высока, что обсуждать в этой части нечего», — заключил Рустэм Хамитов. Напомним, ранее министр экологии республики Илдар Хадыев также заявлял, что необходимость добычи полезных ископаемых не является основанием для снятия природоохранного статуса с шиханов. Кроме того министр сообщил, что минэкологии намерено и дальше охранять памятники природы, пресекая любые попытки геологоразведки и добычи,