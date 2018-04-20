Торговая война США и Китая подорвет взаимное доверие, заявил посол КНР

"Торговая война не только причинит вред экономикам двух стран, но также отравит общую атмосферу китайско-американских отношений, подорвёт взаимное доверие и причинит ущерб росту мировой экономики", — цитирует китайского посла агентство Синьхуа

Цуй Тянькай подчеркнул, что Китай выступает против любой торговой войны и исходит из того, что любой спор можно решить через диалог и консультации.

Тем не менее, по словам китайского посла, если США будут и дальше настаивать на инициировании торговой войны, то Китай даст ответ.