Где увидеть редкую птицу: птенец кудрявого пеликана вылупился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц.

Свое название пеликаны получили благодаря кудрявому хохолку из перьев на затылке. Добавляет харизмы птицам и горловой мешок оранжевого цвета, который становится особенно ярким у самцов в период брачных игр. Голос пеликанов этого вида тоже необычен — он скорее напоминает ворчание или рычание, а зоологи и вовсе сравнивают его с хрюканьем. Правда, «разговаривают» пеликаны только в период гнездования, в остальное время они предпочитают молчать.

«Появление птенца кудрявого пеликана — радостное событие для нашего зоопарка, поскольку мы принимаем участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида в неволе. Пока птенец совсем не похож на своих родителей. Его тело покрыто сероватым пухом, а характерных «кудрявых» перьев на голове еще нет. Только через год, после линьки, птенец обзаведется таким же оперением, как взрослые особи», — рассказала Светлана Акулова , генеральный директор Московского зоопарка.

Увидеть детеныша можно в павильоне «Бабочки и птицы» на новой территории зоосада. Несмотря на юный возраст, птенец проявляет свойственную этим пернатым сообразительность. Например, он уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Ежедневный рацион маленького пеликана состоит исключительно из рыбных «блюд» — леща, сазана, сельди, окуня. И хотя малыш всячески доказывает родителям свою независимость, они продолжают докармливать его полупереваренной пищей.

Примечательно, что, имея хороший аппетит, эти птицы способны переносить достаточно длительную голодовку. В природе находиться без еды до четырех дней для кудрявого пеликана — привычное дело. Взрослые особи весят от девяти до 14 килограммов, длина их тела достигает двух метров, а размах крыла — более двух с половиной метров. Птенцы к двум месяцам иногда вырастают до размеров своих родителей.

Сейчас в Московском зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов — две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер.

«Интереснее всего наблюдать за птицами со второй половины июля. В это время у пеликанов начинается период «жора». Самцы и самки активно наращивают запасы подкожного жира перед переездом во внутренние помещения, где им предстоит обустраивать новые гнезда и готовиться к выведению потомства», — добавила Светлана Акулова.

Еще одна особенность кудрявых пеликанов — моногамия. Эти птицы хранят верность партнеру всю жизнь. В брачный период они устраивают своеобразные «ухаживания»: топчутся рядом друг с другом, трутся клювами и попеременно взлетают, демонстрируя сильные крылья.

Румынии и Ираке и Кудрявые пеликаны населяют труднодоступные озера, низовья и дельты рек с обильной растительностью, но иногда селятся на соленых водоемах и слабозаросших небольших островках. Кудрявый пеликан обитает в Греции Болгарии . В европейской части России этих птиц можно встретить на водоемах Кубани, на озере Маныч-Гудило, в дельтах Волги и Терека , в реках Западной Сибири и Алтайского края . Зимует кудрявый пеликан преимущественно в Иране Пакистане , на северо-западе Индии и в Южном Китае. Главная причина сокращения популяции этих птиц— уничтожение их естественной среды обитания и кормовых угодий, загрязнение водоемов промышленными отходами и нефтепродуктами.

В Московском зоопарке недавно родился также детеныш росомахи. Как и птенец кудрявого пеликана, малыш будет участвовать в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов. Ему всего несколько недель, но о готовности его принять уже сообщили несколько зарубежных зоопарков.